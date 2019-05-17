Tartışmasız marka

Celal Umut Eren

Avrupa ve dünya futbolunun en büyük marka değerleri sıralandı. Brand Finance tarafından açıklanan 2019 rakamlarına göre Real Madrid, Manchester United’ı geride bırakıp, zirveye çıktı. Bu sezon La Liga ve Şampiyonlar Ligi’nde başarısız olan ve zirvenin gerisinde kalan eflatun-beyazlılar, buna karşın değerini artırmaya devam etti.

2018’e göre 2019’un ilk 5 aylık döneminde yüzde 26.9’luk artışla dikkat çeken İspanyol kulüp, 1 milyar 646 milyon euroluk değeriyle birinci sırada geldi. 2018’de 1 milyar 297 milyon euroluk değerini yükseltmeye devam eden Real Madrid, aynı zamanda en güçlü marka konumunda.

Madrid ekibi, her ne kadar marka olarak -0.7’lik bir gerileme olsa da 95.5 puanla AAA+ seviyesinde olmayı sürdürdü. Manchester United ise bu sezon geriledi. Premier Lig’de ciddi anlamda hayal kırıklığı yaratıp, Şampiyonlar Ligi vizesi bile alamayan ManU, yüzde 5.8’lik düşüşle, 1 milyar 562 milyon euro değerden, 1 milyar 472 milyon euroya indi. Kırmızı Şeytanların marka gücü de -1.3 seviyesinde azalıp, 96.7’den 95.4 puana düştü.

Üçüncü sırada Barcelona yer almaya devam etti. Katalanlar, 1 milyar 393 milyon euro değere çıktı.

Şampiyonlar Ligi’nde final oynayacak iki İngiliz ekibi; Liverpool ve Tottenham da listede yer aldı. Liverpool, yüzde 20’lik artışla, 992 milyon eurodan 1 milyar 191 milyon euro seviyesine geldi. Kırmızılar, ilk 10’da 6. sırada bulunuyor.

Tottenham da listede 10. sırada bulunarak, 630 milyon eurodan 758 milyon euroya çıktı, yüzde 20.4’lük artış gösterdi. En çok artış Real Madrid’den gelirken, en büyük düşüş de Manchester United’da görüldü.