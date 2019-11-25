Arka arkaya gelen üç kritik sakatlık (Kruse, Vedat, Mevlüt) bize gösterdi ki, Fenerbahçe’nin kadro mühendisliği sorunu artık zirve yapmıştır... Ve aynı zamanda Ersun Yanal’ın dünkü başlangıç on biri bu büyük sorunun tetikleyicisi olmuştur... Daha yazının ilk satırında bir durum tespiti yapmak da aslında farz oldu. Fenerbahçe gibi hedefi olan büyük takımlarda mazisini arayan oyunculara pek yer olmaz. Motivasyon ve özellikle de aidiyet güçlüğü çeken bu tür oyunculardan medet ummak bir futbol mucizesi gerektirir ki, Fenerbahçe’de bu tür oyuncularla gelen bir mucizeye tanıklığımız söz konusu değil...

Mazisini arayan bu iki isim tahmin edeceğiniz gibi Alper ile Moses. Ne yazık ki, ikisi de en fazla antrenman futbolcusu olabilir. Alper, neredeyse tüm melekelerini yitirmiş. Boş koşular yapıyor ama bir o kadar boş işler de yapıyor. Fizik gücü sıfır seviyelerinde, neredeyse tüm ikili mücadeleleri kaybetti, oyun okuma becerisini de yitirmiş. Deniz ve Rodriguez kenarda dururken Ersun hoca forvet olarak onu nasıl tercih etti, anlamak mümkün değil. Moses da hiç farklı değil. Bir gol kaçırdı ki evlere şenlik. Vurdumduymaz olunca sahadaki etkisiz elemanların en başında gelmek sizi rahatsız etmez elbette...

Sergen Yalçın’ın Malatyaspor’u dirençli ve tempolu bir takım. İşini doğru yapan oyuncular topluluğu olarak onları keyifle izledik. Haddini bilerek ama asıl önemlisi kendi kimliğini sahaya koyarak oynadılar. Maçın iyi olan tarafı da onlardı. Sonuç ne olursa olsun alkışı hakettiler.

Gelelim maçın aktörüne... Mete Kalkavan’dan bahsediyorum. Kendisine sorsanız “İyi yönettim” der. Gözlemcisine danışsanız “Başarılı bir performans ortaya koydu 8.2 veririm” diyebilir. Ne var ki, kazın ayağı hiç de öyle değil. Çok kritik, tartışmalı kararları var ve bunlar kesinlikle maçın sonucunu etkileyen kararlar.

Birincisi; karşılaşmanın ilk yarısında kaleci Altay’a faul yapıldığı gerekçesiyle iptal edilen Malatyaspor golünde faul-maul yok. Jahoviç topa Altay’dan önce dokunuyor. Kaleciye müdahale söz konusu değil. Yani buz gibi gol güme gitti. Hem de VAR’a rağmen. Fenerbahçe’nin kazandığı penaltı VAR sayesinde doğru karar, peki kaleci yeni kurallara göre atış sırasında bir ihlal yapıyor mu? Kesinlikle evet... Peki nerede burada VAR ve tekrar kararı... Serdar Aziz ile Hasan Ali’nin dirseklerini, açık ara taca çıkan topu ve elbette garip faul kararlarını tartışmıyorum bile...

Üzülüyorum, spor yazarı olarak gerçekten üzülüyorum, çünkü yine bir hakem maçın önüne geçti. Oysa daha Ersun hocanın tercihlerini masaya yatıracaktım. 85. dakikada Jailson’un 90’da ise Tolgay’ın oyuna dahil olmalarını anlamakta güçlük çektim. Anlaşılan o ki Fenerbahçe Malatya’ya bir puan için gelmiş... Ve doğrusu şu ki, Malatyaspor hem iyi olan, hem de 3 puanı kaçıran taraftı.