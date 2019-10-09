Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, dün “Zorunlu Açıklama” başlığı altında yapmış olduğu yazılı açıklama ile doğru haberin kalesi olan Milliyet Spor’u da hedef alınca, bizim için de bir “zorunlu açıklama” yapmak farz oldu.

Önce, dün Milliyet Spor’un “Divan-ı Harp” başlığıyla manşetinde yer alan ve Sayın Günay’ın “servis edildi” dediği habere bir bakalım...

Galatasaray kafilesi, 3-2 kazandığı Kayseri deplasmanından dönüyor. Yolculuk öncesi Günay ile sohbete başlayan Fatih Terim, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yaşadıkları gerilime dikkat çekip, “Bizim stadın içinde Koç Grubu’na ait Divan Restoran var. Neden hâlâ çalıştırıyorsunuz” diye soruyor, Yusuf bey, “Devam eden bir sözleşmemiz” var deyince de, Terim, “Tazminatını verin feshedin, paranız yoksa ben öderim” şeklinde tepki koyuyor.

Bu son derece ilginç ve özel haberi ilk olarak meslektaşım Gökhan Dinç geçtiğimiz pazar günü, TV360’da Haluk Yürekli ile birlikte yaptığı programda duyurdu. Dinç, “Konuşma sanırım Malatya maçından sonra ama emin değilim” dedi.

Pazartesi günü gündem toplantımızda bu dikkat çekici haberi geliştirme kararı aldık. Saat 14.03’de konuyla ilgili olarak Sayın Günay’ı cep telefonundan aradım. İletişim sırasında not tutmaya başladım, odada bulunan Milliyet Ekonomi Müdürü Şükrü Andaç’ın yanı sıra mesai arkadaşlarım Ediz Sırapınar ve Mustafa Anıklı da buna şahit oldu.

Ankara’da çok önemli bürokratik görevlerde bulunduğunu yakından bildiğim ve gerçekten saygı duyduğum Yusuf Günay, konuşmamızın hemen başında Türkiye Gazetesi’ndeki işten çıkartılmayla ilgili olarak haksızlık yapıldığını, Sadık Söztutan ile konuştuğunu ve bu haksızlığın giderilmesini istediğini anlattı. Ardından da Gökhan Dinç’in açıklamalarıyla ilgili olarak, “O söylenenler doğru değil. İki kişi arasındaki sohbeti nasıl duyabilirler. Uçakta böyle bir konuşma olmadı. Ben sana gerçeği anlatayım; böyle bir konuşma Kayseri maçı dönüşünde oldu” dedi.

Odadaki arkadaşlarımla o an birbirimize baktık. Sayın Günay, “Malatya’da olmadı ama Kayseri’de oldu” diyerek net bir biçimde haberi doğruluyor, hatta ek bilgi de veriyordu. “Evet, Fatih hocanın Divan ile ilgili böyle bir isteği oldu, ben de sözleşmemiz sürüyor karşılığını verdim” dedi. Ardından “Bugün başkan Cengiz ile Fatih hoca arasında bir görüşme olacakmış. Konu da hocanın görev tanımıymış, bu yönde az önce internet sitelerine düşen haberler var” diye sordum, “Sadece başkan değil ben ve Abdurrahim Albayrak’da katılacak” diye yanıtlayan Günay, bu toplantı sonrasında da akşam konuşabileceğimizi söyledi ve telefonu karşılıklı olarak kapattık.

Bu görüşme sonrası Fatih Terim cephesinden aldığımız bazı bilgileri de ekleyip Galatasaray muhabirimiz Nevzat Dindar’ın toparladığı “Divan-ı Harp” başlıklı haberimizi yaptık. Dün saat tam 15.00’te Sayın Yusuf Günay’dan zehir zemberek bir açıklama geldi. Günay, kendisine yönelik karalama kampanyasından dem vurduğu açıklamasında, haberi yalanlamıyor ama “servis edildiğini” iddia ediyor. Yasal süre başlatıldığına da dikkat çekiyor.

Şimdi gelelim bizim bakış açımıza;

Sayın Günay, ortada size yönelik bir karalama kampanyası var mı, açıkçası bilmiyorum, eğer varsa da Milliyet o kampanyanın hiç bir yerinde olmaz, olamaz... “Servis edildi” dediğiniz haberi bize siz doğruladınız, hem de düzeltme yaparak...

Ne dersiniz sizce şimdi haberi kim bize servis etmiş oldu?