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03.10.2019 - 12:55 | | OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,(DHA)

Temel: Kupayı, Avrupa'ya açılan yol olarak görüyoruz

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü turunda Bayrampaşaspor ile eşleşen İstikbal Mobilya Kayserispor'da Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Ali Temel, kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Temel: Kupayı, Avrupa'ya açılan yol olarak görüyoruz

Kayserispor olarak Türkiye Kupası'na önem verdiklerini belirten Muhammed Ali Temel, "Kayserispor, Türkiye Kupasını ciddiye alan bir kulüp. Çünkü, Avrupaya açılan direkt giden bir yol olarak görüyoruz. Kupayı ciddiye alıyoruz. İnşallah Kayserispor finale kadar gidecektir. Biliyorsunuz 2008 yılında kupayı almıştık. O kupanın yanına bir kupa daha eklemek istiyoruz" diye konuştu.

"HOCAMIZLA DEVAM ETME KARARI ALDIK"

Ligde alınan sonuçların ardından teknik direktör Hikmet Karamanın istifasını sunduğunu ancak yönetim olarak kabul etmediklerini ifade eden Temel, "Başkanımız ve yönetimimizle ligde alınan başarısız sonuçları sadece hocaya bağlamak yanlış olur diye düşündük. Hocamız tazminat almadan görevi bırakabileceğini belirtti. Ancak yönetim kurulumuz bu konuyu değerlendirerek, başarısız sonuçların hocaya bağlamanın en kolay yol olduğunu belirtti. Hocamızın devam etme konusunda bir karar aldık. İnşallah Kayserispor ligde istediğimiz, özlediğimiz, ligde üst sıralardaki yerini alacaktır. Büyük taraftarının da desteğiyle istenildiği yerde olacaktır" ifadelerini kullandı.

 

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