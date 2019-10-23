Terim: BulduÄŸunuzu atacaksÄ±nÄ±z

UEFA Åžampiyonlar Ligi Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ hafta maÃ§Ä±nda evinde Ä°spanyol ekibi Real Madrid'e 1-0 maÄŸlup olan Galatasaray'da teknik direktÃ¶r Fatih Terim, maÃ§ sonrasÄ± dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

1-0 Ã¶ne geÃ§meleri halinde farklÄ± bir oyun olacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren Terim, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±: "Real Madrid gibi takÄ±mlarla oynarken yakaladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z fÄ±rsatlarÄ± kullanacaksÄ±nÄ±z. 1-1,5 dakika iÃ§erisinde Ã¼Ã§ tane pozisyona giren baÅŸka bir takÄ±m var mÄ± Åžampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karÅŸÄ± bilmiyorum. BunlarÄ± atacaksÄ±nÄ±z. O zaman baÅŸka bir oyun oynanÄ±rdÄ±. 1-0 Ã¶ne geÃ§seydik Galatasaray farklÄ± bir oyun oynardÄ±. GirebileceÄŸimiz kadar gol pozisyonuna girdik. DÃ¼n de basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda sÃ¶ylemiÅŸtim, arkadaÅŸlarÄ± da uyarmÄ±ÅŸtÄ±k. Ä°kinci bÃ¶lgede ve merkezde top kaybetmememiz gerekiyordu. GolÃ¼ maalesef bu ÅŸekilde yedik, kalemizde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z pozisyonlarÄ± da bu ÅŸekilde gÃ¶rdÃ¼k. SonuÃ§landÄ±ramadÄ±k ve bu nedenle kaybettik. Real Madrid, Paris Saint-Germain gibi takÄ±mlara karÅŸÄ± bulduÄŸunuzu atacaksÄ±nÄ±z. BÃ¶yle maÃ§larda golÃ¼ erken yerseniz sÄ±kÄ±ntÄ± oluyor. BugÃ¼n de bunu yaÅŸadÄ±k. Geri pasÄ±n az kullanÄ±lmasÄ±ndan yanayÄ±z. Bizim talimatÄ±mÄ±z mÃ¼mkÃ¼nse ileri doÄŸru dikine oynamak ama yorgunluktan boÅŸ adam bulamamaktan dolayÄ± zaman zaman bÃ¶yle oluyor."Â

"BÄ°ZE TARAFTAR LAZIM, SEYÄ°RCÄ° DEÄžÄ°L"

MaÃ§ta Younes Belhanda'ya yapÄ±lan protestolar hakkÄ±nda sorulan soruya yanÄ±t veren Fatih Terim, "AlÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, beklemediÄŸimiz ÅŸeyler yaÅŸÄ±yoruz. Zaman zaman ufak tefek reaksiyonlar olabilir, futboldur bu. Bunlarda hiÃ§bir sÄ±kÄ±ntÄ± yok ama ÅŸunu unutmamalÄ±yÄ±z: OyuncularÄ±mÄ±zÄ±n performansÄ±nÄ± dikkatle izliyoruz ve gereÄŸini yapÄ±yoruz. Oyun oynanÄ±rken ve ihtiyacÄ±mÄ±z varken, bir de evimizde ise beklediÄŸim bir ÅŸey deÄŸil. OlmamasÄ±nÄ± dilerdim, Ã§ok Ã¼zÃ¼ldÃ¼m. Ä°stedikleri kadar tepki gÃ¶sterseler de Ã§Ä±karmazdÄ±m ama Belhanda'ya baktÄ±m maÃ§tan koptu. TakÄ±ma yarar saÄŸlayamaz diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼k ve Ã§Ä±kardÄ±k. Taraftar bÃ¶yle biÅŸey yapmaz, seyirci yapar. Bize taraftar lazÄ±m, seyirci deÄŸil. Galatasaray taraftarÄ± akÄ±llÄ±dÄ±r, lÃ¼tfen sosyal medyada kurulmuÅŸ tuzaklara dÃ¼ÅŸmesinler. BÃ¶yle olursa baÅŸka oyuncularÄ±mÄ±zÄ±n da sÄ±kÄ±lmasÄ±, kÄ±rÄ±lmasÄ± lehimize olmaz. Mecbur transfer yapmÄ±ÅŸ, cezalar yemiÅŸ, olabilecek en iyi kadroyu kurmaya Ã§alÄ±ÅŸan bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. MilyarlÄ±k takÄ±mlarla yarÄ±ÅŸÄ±yoruz. Herkes ufak tefek reaksiyonlarÄ± hak edebilir ben de dahil ama kÃ¼fÃ¼r, Ä±slÄ±k kimse haketmez. TaraftarlarÄ±mÄ±z sahte hesaplarÄ±n sosyal medyada yaptÄ±ÄŸÄ± nifaklara gelmesin. Benim iÃ§in bu bÃ¼yÃ¼k bir sÃ¼rpriz oldu. Ä°nÅŸallah en kÄ±sa sÃ¼rede Ã§Ã¶zeriz. Daha aylar Ã¶nce ÅŸampiyon olan takÄ±mÄ±n oyuncularÄ±ndan bahsediyoruz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"HÄ°Ã‡BÄ°RÄ°MÄ°ZÄ°N Ä°ÅžÄ° KOLAY DEÄžÄ°L"

Sezon baÅŸÄ±ndan beri Ã¶nemli sorunlarla mÃ¼cadele ettiklerini kaydeden Fatih Terim, "Andone, Nzonzi, Seri, Muslera, Nagatomo, Belhanda, Feghouli... Bu oyuncularÄ±n hiÃ§biri bizimle sezon Ã¶ncesi kampÄ±nÄ± geÃ§irmedi. Bir takÄ±mÄ±n sezon baÅŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± bir apartmanÄ±n temelini atmasÄ±dÄ±r. Afrika KupasÄ±, GÃ¼ney Amerika KupasÄ± ve tabii ki Falcao dahil son haftada gelen oyuncular. Lemina, Seri uzun zamandÄ±r bizimle beraber deÄŸil. YaÅŸlarÄ±mÄ±z belli seviyede. BÃ¼tÃ¼n dezavantajlarÄ± bir potada eritmek zorundayÄ±z. AldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z oyuncularÄ±n bir kÄ±smÄ± bizle oynamadÄ±, yapacak birÅŸey yok. Burada UEFA bize 20+1'lik bir kontenjan kadro hakkÄ± verdi. Ä°ki santrforumuz Denizli maÃ§Ä±ndan sonra geldi. Bunu yÃ¶netime sÃ¶ylemiyorum, onlar alabilmek iÃ§in her ÅŸeyi yaptÄ±lar, alamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir iki oyuncu da oldu. FiziÄŸimiz yerine gelecek, daha zamanÄ±mÄ±z var. Biz seneye de yeni bir takÄ±m kurmalÄ±yÄ±z. EÄŸer yÃ¼ksek meblaÄŸlÄ± bir oyuncu satmaz isek. HiÃ§birimizin iÅŸi kolay deÄŸil, sesimiz Ã§Ä±kmÄ±yor, cevap vermiyoruz. Ama durum bÃ¶yle. AyrÄ±ca Ã¼Ã§ kupada devam eden Galatasaray'Ä±n her oyuncuya ihtiyacÄ± var" ifadelerini kullandÄ±.

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