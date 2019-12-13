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13.12.2019 - 08:00 |

Terim’i çıldırttı

Galatasaray'da Nzonzi ile Mariano, Teknik Direktör Fatih Terim’i çıldırttı.

Terim’i çıldırttı

Galatasaray’da Paris Saint Germain maçında kötü futbolları ile tepki toplayan Nzonzi ile Mariano, Teknik Direktör Fatih Terim’i çıldırttı.
Terim her iki futbolcuya da kötü oyunları nedeniyle tepki gösterdi.

İlk yarıda kalan 3 hafta ve kupadaki Tuzlaspor maçı nedeniyle radikal kararları devre arasına bırakan Terim zorunlu olmadıkça bu iki futbolcuya şans vermeme kararı aldı. Deneyimli hoca her iki futbolcuyla ligin ikinci yarısına devam etmeyi düşünmüyor. Yine maçta varlık gösteremeyen ve ilk yarı sonunda sakatlanan Seri de bardağı taşırdı. Seri’nin isteksizliği ve risk almaması teknik hayatı çok rahatsız etti. Fildişi Sahilli futbolcu ile devre arasında yolların ayrılması planlanıyor.

Futbolcular umursamıyor
Galatasaray’da Paris Saint Germain maçından sonra bile futbolcuların umursamaz halleri tepki topladı. Oyuncularda kötü futbol ve alınan kötü sonuçlara rağmen üzülmeye dair herhangi bir tepkinin verilmemesi yöneticileri de rahatsız etti. Sarı-kırmızılı yöneticiler futbolcuların umursamaz hallerine kızdı.

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