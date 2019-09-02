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02.09.2019 - 20:50

TFF yıllık harcama limitlerini açıkladı!

TFF, Süper Lig kulüplerinin yıllık harcama limitlerini açıkladı

TFF yıllık harcama limitlerini açıkladı!

Kulüp Lisans Kurulu, 2 Eylül 2019 tarih ve 5 No'lu toplantısında 2019-2020 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.

27 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. Maddesi kapsamında, Ek XII'de ve Geçici Madde 2'de yer alan usullerle belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şu şekilde hesaplandı:

TFF yıllık harcama limitlerini açıkladı

Geçen sezon TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselip 2019-2020 Sezonunda Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanan kulüplerin Takım Harcama Limitleri, 2018-2019 Sezonunda Süper Lig'i 7-15.'lik arasında tamamlamış kulüplerin 2019-2020 Sezonunda belirlenen Takım Harcama Limitleri'nin ortalaması alınarak tespit edilmiştir.

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