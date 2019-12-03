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03.12.2019 - 23:09 |

Tolgay Arslan: "Geceleri uyuyamıyorum"

Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Tolgay Arslan samimi açıklamalarda bulundu

Tolgay Arslan: "Geceleri uyuyamıyorum"

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında İstanbulspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Tolgay Arslan samimi açıklamalarda bulundu

"Gerçek Tolgay'ı göstermeye çalışıyorum"
"İlk defa kariyerimde böyle bir şey yaşıyorum. Her sezon 35-40 maçı buluyordum. İlk haftalarda sakattım, aslında birkaç haftadır iyi hissediyorum kendimi. Maç eksiğim var, kapatmaya çalışıyorum. Hazırım, fitim, taraftara gerçek Tolgay'ı göstermeye çalışıyorum."

"Geceleri uyuyamıyorum"
"Oynamayan oyuncu her zaman mutsuz, ben de mutlu değilim. Geceleri uyuyamıyorum."

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