Tottenham'ı ağlattılar

ONUR DİNÇER

Şampiyonlar Ligi’nde geçen sezonun finalisti olan Tottenham, önceki gece İngiltere Lig Kupası’nda şok bir sonuçla karşı karşıya kaldı. Ülkenin dördüncü liginden Colchester ile üçüncü turda karşı karşıya gelen Londra ekibi, rakibine penaltı atışları sonunda yenilerek elendi.

Tottenham’ın, üstelik de as oyuncularından bir kadroyla bu takıma elenmesi şok etkisi yarattı. Eriksen, Min Son, Lamela, Moura, Delle Ali gibi bir çok önemli isminin forma giymesine karşın kupaya havlu atan Tottenham’da futbolcular ve teknik heyet maçın ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Bulunduğu ligde 10. sırada yer alan takımın taraftarları, son penaltı atışının ardından sahaya atlayarak, kulübün tarihine geçen zaferi futbolcularla birlikte kutladı. Tüm futbolcularının toplam değeri sadece 3 milyon euro olan Colchester’ın, kadro değeri 985 milyon euro olan bir devi geride bırakması büyük yankı uyandırdı.



Taraftarlar sosyal medya üzerinden takımlarına yoğun eleştiri yöneltirlerken, ezeli rakip Arsenal’de ise ortaya çıkan sonuç bayram havası yarattı. Tottenham maçıyla aynı saatte sahasında Nottingham Forest’ı konuk eden Londra’nın diğer ekibinde taraftarlar, Tottenham’ın sürpriz yenilgisini duyunca statta kutlama yaptılar.