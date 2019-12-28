 Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 6-2

Süper Lig'in zirve takipçisi Trabzonspor evinde İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk etti. Trabzon Şenol Güneş Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Trabzonspor 6-2 kazandı.

Trabzonspor'un gollerini 7. dakikada ve 90+3'te Sörloth, 37. dakikada Nwakaeme, 47. dakika ve 66. dakikada (penaltı) Sturridge ile 71. dakikada Abdulkadir Parmak kaydetti. İstikbal Mobilya Kayserispor'un gollerini ise 43. dakikada Ömer Uzun, 82. dakikada Kravets attı.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 32 yaptı ve 3. sırada yer aldı. Kayserispor ise 10 puanla son sırada kaldı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Hüseyin Göçek, Esat Sancaktar, Serkan Ok

Trabzonspor: Uğurcan Çakır (Dk. 55 Erce Kardeşler), Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Mikel, Abdulkadir Parmak, Sosa, Sturridge (Dk. 83 Cafer Tosun), Nwakaeme ( Dk. 73 Ekuban), Sörloth

İstikbal Mobilya Kayserispor: İsmail Çipe, Ramazan Emirhan Civelek, Osman Can Çötür, Mert Kula, Yasir Subaşı, Djedje, Hasan Hüseyin Acar, Ömer Uzun (Dk. 86 Ümran Zambak), Emre Demir (Dk. 77 Selahattin Seyhun), Ziya Alkurt (Dk. 62 Furkan Polat), Kravets

Goller: Dk. 7 ve 90 3 Sörloth, Dk. 37 Nwakaeme, Dk. 47 ve 66 (penaltıdan) Sturridge, Dk. 71 Abdulkadir Parmak (Trabzonspor) Dk. 43 Ömer Uzun, Dk. 82 Kravets (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 64 Mert Kula, Dk. 70 Yasir Subaşı (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Maçtan dakikalar

3. dakikada Sturridge'nin pasında, savunmanın müdahale edemediği top Sörloth'un önüne düştü. Ancak bu futbolcunun şutunda kaleci İsmail Çipe, tehlikeyi dışarı çıkararak önledi.

4. dakikada sol kanattan Sosa'nın ortasında, ön direkte Sörloth'un vuruşunda, kaleci İsmail Çipe, topu kornere çeldi.

7. dakikada Abdulkadir Parmak'ın ara pasında, ceza alanı içinde rakibinden sıyrılan Sörloth, penaltı noktasının yanından düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

14. dakikada Sturridge'nin ceza yayı gerisinden şutunda kaleci İsmail Çipe, iki hamlede topu kontrol etti.

27. dakikada Emre Demir'in ceza alanı hemen dışından sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen meşin yuvarlak yandan auta gitti.

31. dakikada Sosa'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Sörloth'un kafa vuruşunda, top üst direkten döndü.

37. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Sosa'nın pasında ceza alanının hemen içinde rakibinden sıyrılan Nwakaeme'nin şutunda, top kaleci İsmail Çipe'nin sol tarafından filelerle buluştu: 2-0

43. dakikada İstikbal Mobilya Kayserispor farkı 1'e indirdi. Hasan Hüseyin Acar'ın pasında savunmanın arkasında Ömer Uzun'un yatarak vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gitti: 2-1

Bordo-mavililer, ilk yarıyı 2-1 üstün kapadı.

47. dakikada Mikel'in orta alandan pasında savunmanın arkasında topla buluşarak ceza alanına giren Sörloth, meşin yuvarlağı Sturridge'nin önüne bıraktı. Bu futbolcu da dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1

55. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Uğurcan Çakır'ın yerine Erce Kardeşler, oyuna dahil oldu.

64. dakikada Sosa'nın soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Sörloth'un kafa vuruşunda, savunmada Mert Kula, topa elle müdahale edince karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek, penaltı noktasını gösterdi.

66. dakikada Sturridge, kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı kaleci İsmail Çipe'nin solundan filelere yolladı: 4-1

71. dakikada Sturridge'nin pasında, savunmanın arkasında Nwakaeme'nin şutunda, kaleci İsmail Çipe'den dönen topu Abdulkadir Parmak, filelerle buluşturdu: 5-1

82. dakikada Ömer Uzun'un sol taraftan pasında, ceza alanı içinde rakibinden sıyrılan Kravets, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 5-2

90 3. dakikada Sosa'nın pasında, ceza sahası içi sol çaprazında Sörloth'un yerden şutunda, top filelere gitti: 6-2

Trabzonspor, karşılaşmadan 6-2 galip ayrıldı.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'de sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk eden Trabzonspor'da kadro değişmedi.

Teknik direktör Ünal Karaman, geçen hafta deplasmanda 1-0 kazandıkları İttifak Holding Konyaspor maçındaki 11'e bu hafta da görev verdi.

Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, gribal enfeksiyon geçiren Doğan Erdoğan ve cezalı Yusuf Sarı kadroda yer almadı. Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi de yabancı kontenjanı nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

Abdulkadir Parmak'a doğum günü kutlaması

Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak'a 25. yaş günü dolayısıyla kutlama yapıldı.

Teknik direktör Ünal Karaman ve futbolcular tarafından doğum günü pastası kesilen futbolcuya yeni yaşında başarı dileğinde bulunuldu.

Abdulkadir Parmak da bu sürpriz için teknik heyet ve futbolculara teşekkürlerini iletti.

Ağaoğlu, müzede açılışta

Trabzon Şamil Ekinci Müzesi’nin dış cephesinde bulunan ve şampiyonluklar simgeleyen rölyeflerin açılışı yapıldı.

Açılışa Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra kuruculardan Nizamettin Algan ve eski başkanlardan Salih Erdem ile Özkan Sümer, eski yöneticiler ve yetkili kurulların temsilcileri katıldı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, rölyeflerin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Arşiv ve Müze Kurulu Başkanı Mehmet Salih Uzun da günün anısına katılımcılara plaket hediye etti.

Taraftar fazla ilgi göstermedi

Trabzonsporlu taraftarlar, karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.

Medical Park Stadı'nda geniş boşluklar gözlenirken az sayıda İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarı da takımlarını yalnız bırakmadı.

Trabzon deplasmanına 10 eksikle gelen İstikbal Mobilya Kayserispor, Kravets ve Djedje olmak üzere 2 yabancı oyuncuyla sahaya çıktı.