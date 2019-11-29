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29.11.2019 - 12:41 |

Trabzonspor'da olağan genel kurul yarın

Trabzonspor Kulübünün olağan genel kurulu, yarın gerçekleştirilecek.

Trabzonspor'da olağan genel kurul yarın

Bordo-mavili kulübün 22 Kasım'da yapılması planlanan ancak gerekli çoğunluk sağlanamayan olağan genel kurulu, yarın çoğunluk aranmadan KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

Olağan genel kurulda, divanın oluşturulmasının ardından derneğe bağlı şirketlere ait hazırlanan idari ve mali raporlar görüşülecek. Denetim kurulu raporunun okunmasının ardından yönetim kurulunun faaliyetleri ibraya sunulacak.

Bütçelerin onaylanması için yapılacak oylamanın ardından dilek ve temennilerle olağan genel kurul sona erecek.

 

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