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10.08.2019 - 14:11| AA

Trabzonspor'da Sparta Prag maçı hazırlıkları

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 15 Ağustos Perşembe günü Çekya'nın Sparta Prag takımını konuk edeceği rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor'da Sparta Prag maçı hazırlıkları

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı bir antrenman gerçekleştirildiği belirtildi.

Sakatlığı bulunan Yusuf Sarı'nın tedavisine devam edildiği, Onazi'nin ise takımdan ayrı koşu yaptığı aktarıldı.

Yarını izinli geçirecek Trabzonspor, 12 Ağustos Pazartesi günü hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor-Sparta Prag maçının biletleri tükendi

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 15 Ağustos Perşembe günü Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı konuk edeceği rövanş maçının biletlerine taraftarların ilgisi yüksek oldu.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün 60 ile 650 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan biletlerin tamamı tükendi.

Medical Park Stadı'nda yapılacak müsabakayı, kombine kartlarla birlikte 38 bin taraftarın izleyeceği belirtildi.

 

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