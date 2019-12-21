Trabzonspor'da transfer hareketliliği! Onazi yolcu...

Süper Ligde 16ncı haftaya girilirken, Trabzonspor devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Bu sezon gol yollarında sıkıntı yaşamayan ancak savunma noktasında istikrarlı bir görüntü ortaya koymayan bordo-mavililer ilk olarak tecrübeli bir stoperi kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Yönetim aynı zamanda oyunu iki yönlü oynayabilen bir orta saha oyuncusunun yanı sıra bir de sağ kanada takviye yapmayı planlıyor. Alternatifli bir transfer listesi oluşturan bordo-mavililer, bu noktada temaslarını sürdürürken, kamp dönemine yeni transferleri yetiştirmek için harekete geçti.

KADRODAN AYRILACAK İSİMLER OLACAK

Bu arada Trabzonspor yönetimi dış transferde çalışmalarını sürdürürken, kadroda düşünülmeyen bazı oyuncularla da yollarını ayırarak hem ekonomik anlamda bir tasarrufa gitmeyi, hem de kadroda yer açmayı hedefliyor. Bordo-mavililerin bu noktada Onazi, Fernandes ve Avdijaj ile yollarını ayırabileceği belirtildi. Aynı zamanda sezon sonu sözleşmeleri sona erecek olan Sosa ile Novak'ı kadroda tutmak isteyen ve bir süredir yeni sözleşme için görüşmelerini devam ettiren Trabzonspor'un, bu oyuncularda da devre arasında görüşmeleri sonuçlandırarak yeni sözleşme imzalamayı planlıyor.

ALTYAPI İÇİN DE GİRİŞİMLER DEVAM EDİYOR

Özellikle son 2 sezondur altyapıdaki faaliyetlerin meyvelerini toplamaya başlayan Trabzonspor yönetimi, buraya da ciddi önem veriyor. Bordo-mavili yönetim potansiyeli yüksek oyuncuları altyapıya kazandırarak önümüzdeki yıllarda altyapıdan A takıma yeni isimler çıkarmayı hedefliyor. Bu noktada son olarak Şanlıurfaspor'un 16 yaşındaki oyuncusu Veysel Sönmezsoy ile anlaşan bordo-mavililer, Mısır ekibi İsmaily alt takımında forma giyen genç oyuncu Youssef Halimo'yu ise İstanbul'a getirtti. Trabzonspor'un A takımın yanı sıra altyapı için de oyuncu tarama çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.