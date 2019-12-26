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26.12.2019 - 08:33 | | Fanatik

Trabzonspor'dan Trondsen'e yakın markaj

Ndiaye transferiyle orta sahayı sağlama alacak Trabzonspor’a bir isim daha yazıldı. Bordo mavili takım, Norveçli Anders Trondsen’i izliyor.

Trabzonspor'dan Trondsen'e yakın markaj

Norveç medyasında çıkan haberlere göre Bordo- Mavililer, Rosenborg forması giyen Anders Trondsen’i izliyor.

Trabzonspor’un transfer listesinde yer aldığı belirtilen 24 yaşındaki orta saha, Sörloth’un vatandaşı. 2019 yılında toplam 33 resmi maçta görev yapan Trondsen, 2 gol, 3 asistlik performans gösterdi.

Trabzonspordan Trondsene yakın markaj

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