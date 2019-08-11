Transfer düğümü!

Fenerbahçe, Süper Lig’de 2019-2020 sezonuna hazırlanırken transfer çalışmaları adeta bir düğüm olarak sıkıştı. 3 aydır devam eden çalışmalara rağmen kritik bölgelere hala daha beklenen takviyeler yapılmadı.

Lig maçlarının gelecek hafta başlayacak olması da bir diğer handikap olarak göze çarpıyor. Başkan Ali Koç ile sportif direktör Damien Comolli’nin transferde tam yetkili olarak yaptıkları hamleler, şu ana kadar yeterli olmadı.

7 yeni ismi kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde stoper, orta saha, sol bek ve forvet gibi önemli bölgelerde boşluklar sürüyor. Ayrıca kaleci konusunda da belirsizlik bitmedi. Stoper konusunda Zanka hamlesini yeni yapan Fenerbahçe, Danimarkalı oyuncuyla 3 aydır ilgileniyordu. Ancak kamp dönemlerine yetişemeyen Zanka, daha takıma katılmadı.

Benzer şekilde 3 ay içerisinde Kolarov, Luiz Gustavo ve Fejsa isimleri arasında hep gidip gelinirken, somut bir hamle yapılamadı. Bununla beraber sol bekte Hasan Ali’nin yaşadığı ciddi sakatlıkla, 2 ay sahalardan uzak kalacak olması da boş kalan sol bek konusunu gündeme taşıdı.

Forvette de Vedat Muriç dışında bir alternatifi olmayan teknik heyet, adeta maçlar esnasında sakatlık konusunda kabus yaşıyor. Orta sahada da ısrarla ‘6’ numara istense de henüz bir adım atılmadı.