Transfer taarruzu

Fenerbahçe, transferin bitimine 3 gün kala hamlelerini hızlandırdı. Sarı-lacivertliler forvet alternatifi konusunda çalışmalarını bitirdi ve Mevlüt Erdinç’i transfer etti. Medipol Başakşehir’le yollarını ayıran Mevlüt, bonservis bedeli ödenmeden kadroya dahil edildi.



Tecrübeli forvet geçen sezon kiralık oynadığı Antalyaspor’la ligde 24 maça çıkıp 12 gol atmış ve 3 asist yapmıştı. Medipol Başakşehir’le kadroda kalma konusunda anlaşamayan Mevlüt, Antalyaspor’la son bir görüşme daha yaptı. Ancak yıllık ücretin Antalyaspor’a fazla gelmesinden sonra Fransa’ya dönmeye hazırlanan 32 yaşındaki golcü, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın listesinde yer aldı. Fenerbahçe’nin ilgisi ciddileşince transfer olma konusunda epeyce istekli olan Mevlüt, sarı-lacivertli formaya sıcak baktı.



Medipol Başakşehir’le de sözleşmesini fesheden Mevlüt Erdinç, hiçbir bedel ödenmeden Fenerbahçe’ye geçti.



Gustavo için 3. teklif

Sarı-lacivertlilerde bir diğer hamle sol beke geliyor. Bir süredir gündemde olan Lazio’nun 25 yaşındaki sol beki Riza Durmisi konusunda artık sona gelindi. Lazio’nun da Durmisi’yi Fenerbahçe’ye göndermeye sıcak bakması sonrası olumlu yönde gelişmeler yaşandı. Danimarkalı futbolcu, Zanka’nın da etkisiyle Fenerbahçe’de forma giymek istiyor.



Transferin esas düğüm noktası olan Luiz Gustavo konusu da artık çözüme kavuşuyor. Marsilya’ya Brezilyalı orta saha için 3. teklifini yapan Damien Comolli, mutlu sona yaklaştı. Arada ufak detaylar kalırken, tecrübeli yıldızın en geç pazartesi açıklanması amaçlanıyor.