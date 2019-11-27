Tugay Kerimoğlu: Belhanda yine çok etkisiz...

İşte Tugay Kerimoğlu'nun yayınca kuruluşta yaptığı açıklamalar;

"LİGE KONSANTRE OLACAK"

Ne kadar iyi oynarsanız oynayın o yediğiniz 1 gol bütün hayatınızı tepetaklak ediyor. Galatasaray artık tamamen lige konsantre olacaktır.

"FAYDALI OLACAKTIR"

Lemina'nın form tuttuğu süre boyunca çok faydalı olacağı gerçeği var. Skoru koruma düşüncesiyle Lemina stopere alındı. Bu da tamamen koruma içgüdüsü yüzünden.

"EN ÖNEMLİ DAKİKALAR"

Emre'nin kendi istemesi gerekiyor. Farkındalığı olacak. 20 dakika, 5 dakika oynaya oynaya göreceksiniz kendinizi. O dakikaları en önemli dakikalar olarak görmelisiniz. Bunları sorgularsanız kendinizi kabul ettirme şansınız pek olmaz.

"KULLANMAK KENDİ ELİNDE"

Emre'nin ailevi problemleri olabilir anlarım ama bunları ayırması gerekiyor. Yetenek, sol ayak Allah vergisi. Yetenekleri, takımı rakip sahaya taşıyacak seviyede. Ancak bunu kullanmak kendisinin elinde.

"TRABZONSPOR'U ETKİLEMEZ"

Çıkma adına verilen bir performansın ardından insan yıkılıyor tabii ki. Sahada maç sonu gördüğümüz görüntü buydu. Bu beraberliğin Trabzonspor karşılaşmasını etkileyeceğini düşünmüyorum.

"BELHANDA ETKİSİZ"

Luyindama'nın boşluğunu Donk ya da Nzonzi ile doldurabilirsiniz. Lemina'nın saha içi performansına baktığımızda yanındakilerin de ona ayak uydurması gerekiyor. Mesela Belhanda'nın çok etkisi yoktu bugün. Orta üçlüden bir kişinin düşmesi diğerlerinin daha fazla efor sarfetmesini ortaya çıkartır.

"KOŞAN ADAMLAR VARDI"

Geçtiğimiz sezon Belhanda ve Feghouli, Galatasaray'ın en iyi oyuncularıydı. Ancak arkalarında iki tane koşan adam vardı. Belhanda ve Feghouli'nin eksikliğini arkadakiler çok iyi tamamlarsa Galatasaray bu sorunu çözer.