Tümer Metin: Ozan Tufan gibisi yok

İşte Tümer Metin'in yaptığı yorumlar;

Fenerbahçe adına yine hikayesi olan bir akşamı geride bıraktık. Ersun Yanal, Max Kruse'nin eksikliğinde sahaya bir kadro çıkarmış. Tolga Ciğerci sağ tarafta kullanıldı. Burada belirleyici faktör Emre'nin göstereceği performanstı.

İŞLER BİREYSELE DÖNDÜ

Fenerbahçe maça çok iyi başladı. İlk 10 dakikada gerçekten baskı kurdu. Atak devamlılığı da sağlandı. Sonrasında oyun dengelendi ve Fenerbahçe'de işler sadece bireysele döndü.

DOĞRU BİR KOŞUYDU

Büyük takımlarda rakip ceza sahasında çok adam olmalı. Fenerbahçe'nin ilk golünde Tolga Ciğerci'nin doğru bir koşusu vardı ve golü attı.

MAÇA TUTUNMASINI SAĞLADI

Fenerbahçe 1-0'lık skordan sonra devrede içeri rahat girdi. Hatta 2-0'dan sonra çok rahat bir maç olacağını düşünüyordum. Ancak orada da Altay devreye girdi ve Denizlispor'un maça tutunmasını sağladı.

KAZANMAYI HAK ETTİ

Milli aradan sonra tüm takımlar zorlanıyor. Deplasmandan 3 puanla dönmek önemliydi. Fenerbahçe'nin elbette eksikleri var ve oyun anlamında çok güçlü değiller. Yine de Fenerbahçe maçı kazanmayı hak etti.

YANAL'I EN ÇOK ZORLAYAN KARAR...

Fenerbahçe'nin yedeklerine de baktım, iyi bir kadrodan bahsediyoruz. Daha Kruse ve Dirar gelecek. Bu kadrodan kimi çıkaracaksın? Kruse geldiğinde de orta saha oyunun eksiliyor. Yanal'ı en çok zorlayan karar budur.

KOLAY BİR İŞ DEĞİL

Büyük takımlardan Anadolu'ya gidip sonra dönüp başarılı olan bir oyuncu hatırlamıyorum. Ozan Tufan bunu yaptı. Kolay bir iş değil. Gerçekten çok formda. Onun gibisi yok

GUSTAVO VE OZAN ÇOK ÖNEMLİ

Fenerbahçe pozisyon devamlılığını sağlamak ve topu çok çabuk geri kapmak zorunda. Bu kadro geri koşarsa zorlanır. Bu yüzden Gustavo, Emre ve Ozan'ın formu çok önemli.

VAR'A GİTMESİNİ BEKLEDİM

Fenerbahçe'nin golünde Emre Belözoğlu'nun yaptığı hareket faul. Aydınus'un en azından VAR'a gitmesini bekliyordum.