Türkiye-Çekya (CANLI)

Çin'de düzenlenen FIBA Dünya Kupası'nda A Milli Takımımız E Grubu'nda Çekya ile kader sınavına çıkıyor. 12 Dev Adam, ikinci tur vizesi almak için kazanmak zorunda.

Gruptaki ilk maçında Japonya'yı 88-67 mağlup eden Ay-Yıldızlı ekibimiz, ABD'ye talihsiz biçimde 93-92 yenilmişti.

Saat 11.30'da başlayan karşılaşmayı Skorer'den canlı olarak aktarıyoruz...

Türkiye-Çekya: 35-43 (İKİNCİ PERİYOT SONUCU)

İLK PERİYOT: 16-22

A MİLLİ TAKIM İLK 5: Semih Erden, Melih Mahmutoğlu, Cedi Osman, Wilbekin, Ersan İlyasova

A Milli Erkek Basketbol Takımı Şanghay'da son maçına çıktı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası'nda en kritik maçına çıktı. Milliler, E Grubu son karşılaşmasında kendisi gibi 2. tura yükselme mücadelesi veren Çekya ile karşı karşıya geldi.

A Milli Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, Japonya ve ABD maçlarındaki ilk beşte değişiklik yaptı. Türkiye'de ilk iki karşılaşmada ilk beşte oyuna başlayan Doğuş Balbay, Çekya mücadelesine yedek başladı. Sakatlığının ardından Japonya karşılaşmasında yedek soyunmasına rağmen süre alamayan ve Dünya Kupası'ndaki ilk maçına ABD karşısında çıkan Scottie Wilbekin ise kritik mücadelede ilk beşte yer aldı.

Milli takımda ayrıca Melih Mahmutoğlu, Cedi Osman, Ersan İlyasova ve Semih Erden ilk beşte görev aldı. Türk taraftarlar, ilk 2 karşılaşmada olduğu gibi millileri yalnız bırakmadı ve Şanghay Oriental Spor Merkezi'ndeki yerlerini alarak takımlarına destek verdi. Türkiye'nin ABD ile yaptığı karşılaşmada milli takıma destek veren Çinli basketbolseverler de iki ekip arasındaki karşılaşmayı tribünden izledi.

Muhabir : Ercan DoğanYayınlayan : Mehmet Sevinç

05.09.2019 11:49:15