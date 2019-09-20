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HaberlerGalatasaray‘Türkiye’de zekice oynamanız gerekiyor’
20.09.2019 - 08:00 |

‘Türkiye’de zekice oynamanız gerekiyor’

Christian Luyindama, Brugge maçının artık kendileri için geride kaldığını söyledi.

‘Türkiye’de zekice oynamanız gerekiyor’

Galatasaray’ın tecrübeli stoperi Christian Luyindama, Brugge maçının artık kendileri için geride kaldığını, Şampiyonlar Ligi’nde bundan sonraki maçlara konsantre olacaklarını söyledi.

Sarı-kırmızılı oyuncu, ligdeki Malatyaspor karşılaşmasına odaklanmaları gerektiğini belirterek, “Türkiye’de iyi bir lig var, burada zekice oynamanız gerekiyor. Ben de bir süredir burada oynuyorum ve artık alıştım” dedi.
Luyindama, Fenerbahçe maçıyla ilgili gelen soruya ise “Fenerbahçe ile kendi evimizde oynayacağız. 3 puanla ayrılacağımıza inanıyorum” yanıtını verdi.

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