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20.09.2019 - 12:35 |

UEFA, Club Brugge'ye ceza verebilir

Brugge ile Galatasaray arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında, ev sahibi ekibin taraftarlarının stadyumda sarı-kırmızılılara yönelik ırkçı tezahüratta bulunduğu ortaya çıktı. Jan Breydel Stadyumu’nda lacivert-siyahlı taraftarların yaptıkları bu tezahüratların canlı yayın sırasında televizyondan dahi duyulabildiğine dikkat çekildi.

UEFA, Club Brugge'ye ceza verebilir

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Belçika basınında ‘Brugge Şampiyonlar Ligi’nde ağır bir ceza tehdidiyle karşı karşıya’ başlığıyla verilen haberlerde konuyla ilgili görüş alınan kişilerin ‘Bu utanç verici’ şeklindeki değerlendirmelerine yer verildi. UEFA’nın konuyla ilgili soruşturma başlatması durumunda, çıkacak cezanın oldukça ağır olacağı, ırkçılık konularındaki hassaslığı bilinen kurumun saha kapama cezası vermesinin kesin olacağı aktarıldı.

Yine ülkede bazı haberlerde Lukaku ile ilgili geçtiğimiz günlerde yaşanan ırkçılık olayına hatırlatmalar yapılması dikkat çekti. Bu olayın Belçika’da infial yarattığı ancak benzer şeylerin burada yapılmasının benzer bir tepkiye neden olmadığına vurgu yapıldı.

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