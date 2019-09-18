UEFA Mentörü Larsen, Süper Lig hakemleriyle buluştu

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Larsen, Süper Lig'in 4. haftasında oynanan bazı maçları izledi ve hakemlerle maç sonu geri bildirim toplantıları yaptı.

Maç kontrolü, hakem kişiliği ve ileri düzey hakemlik teknikleri ile ilgili yapılan bu çalışmaların ilerleyen haftalarda da devam edeceği bildirildi.

Jorn West Larsen'in Süper Lig'de izlediği maçlar ve hakemleri şöyle:

Galatasaray-Kasımpaşa: Ali Palabıyık

Medipol Başaksehir-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler

Çaykur Rizespor-Göztepe: Abdülkadir Bitigen

Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: Halis Özkahya