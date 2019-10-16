Beşiktaş, FIBA Champions League ilk maçında PAOK’u deplasmanda 14-0’lık seriyle 69-60 yendi, D Grubu’ndaki macerasına galibiyetle girdi.

Siyah-beyazlı ekip maça top kayıplarıyla başlayınca ev sahibi 11-4 öne geçti. Gotcher McKissic ile rakibine yanıt vermeye çalışan temsilcimiz ilk çeyreği 17-16 geride bitirdi. İki takımın da hücumda ritimlerini bulamadığı ilk devre sonunda da konuk takım 33-32 öndeydi. Beşiktaş’a geldiği günden bu yana en verimli oyununu oynayan ve art arda üçlükleriyle temsilcimizin oyundan kopmamasını sağlayan Gotcher’a 2. yarıda boyalı alanda da McAdoo’dan destek geldi. Birkan’ın da devreye girmesiyle 26. dakikada 4 farklı öne geçen Beşiktaş, üstünlüğünü koruyamadı ve son çeyreğe de 49-47 geride giren taraf oldu.

4. periyodun başında ev sahibi arayı açmaya başladı ve son 5 dakikaya girilirken skoru 60-55 yaptı. Ancak bu dakikadan itibaren savunma direncini oldukça artıran Beşiktaş Sompo Sigorta, hücumda da Birkan Batuk ile kritik sayılar buldu, rakibine oyunun kalan bölümünde hiç sayı şansı tanımayarak 14-0’lık seri yakaladı ve salondan galibiyetle ayrılmayı başardı.