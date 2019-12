Anadolu Efes’te 5 oyuncu çift haneli sayıları ulaşırken, İsrail ekibinin 5 maçlık galibiyet serisi de İstanbul’da noktalandı. Sinan Erdem tribünlerindeki 15 bini aşkın basketbolsever, temsilcimizin 99 sayılık şovu ve 20 farklı galibiyetiyle nefis bir gece yaşadı



THY Euroleague’de 16. hafta mücadelesinde İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv’i konuk eden Anadolu Efes, 99-79’luk skorla 13. galibiyetine ulaştı. Sinan Erdem’de artık her maçını tamamen dolu tribünler önünde oynayan ve bu ortamın coşkusunu sahaya yansıtmayı başaran temsilcimiz, CSKA önündeki şanssız yenilgi sonrası aynı desteği arkasında bulunca kazanmamak zaten olmazdı.

İlk dakikalarda çok iyi giremedi maça Efes, hücumda yakın atışlarları kaçırdı, hatalar yaptı. Ancak kenardan gelen Simon ile Serkaç bir anda rüzgarı Efes’in arkasına aldı. Son haftaların yıldızı Simon’un hücumda, Sertaç’ın da oyunun her iyi tarafındaki etkili performansı ile 11-5 geride olan temsilcimizi hemen ayağa kaldırdı, ilk çeyrek sonunda temsilcimiz 23-19 öne geçmeyi başardı.

Rakibin kısalarak tempoyu ele geçirme hamlesine aynı şekilde karşılık veren Efes, 36-34’te geriye düşse de, Beaubois’nın art arda üçlükleriyle devreyi 48-41 galip kapadı.

Coach Ergin Ataman’ın en önemli özelliği bu; kim formdaysa onu sahada tutuyor. 2. yarıya, maça benchte başlasalar da ilk yarıya damga vuran Beaubois, Simon ve Sertaç üçlüsüyle girdi. Micic-Beaubois ikilisiyle rakip potayı bombadımana tutup, 3. çeyrekte 32 sayı üreten Efes, farkı 22 sayıya kadar çıkarıp, rakibin direncini kırdı. Maccabi son çeyrekte bir kez daha kısalarak geri dönmeye çalıştı ama Efes bu kez Pleiss’ı sahada tutup, boyalı alanın kaymağını yemeye başladı, 3 çeyreğin suskun ismi Larkin de devreye girince güle oynaya kazandı.

CSKA maçının ardından tribünlerin tamamen doluşu Efes’e olan güvenin, 2. yarının başındaki 5, Ergin Ataman’ın takıma olan hakimeyetinin, her maç yeni starlar çıkarma da temsilcimizin yıldız konusundaki zenginliğinin göstergesiydi. Bravo Efes... Hep daha ileri.