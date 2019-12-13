Anadolu Efes, THY Euroleague’de art arda 7. galibiyetini Fenerbahçe Beko deplasmanında ulaştı. Haftaya lider başlayan lacivert-beyazlı ekip, ilk yarısı başa baş geçen maçta, Simon-Larkin-Sertaç üçlüsüyle coşup kazandı, rakibine 3 haftanın ardından mağlubiyeti tattırdı

THY Euroleague’de 13. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’yu 81-73 yenmeyi başardı, 11. galibiyetine imza atarken, rakibine de 8. yenilgisini tattırdı.

Efes’in çok formda olan kısalarını savunmak için ekstra yardımlar getirerek başladı Fenerbahçe ve bu amacına ulaştı. Ancak hem ikili oyunları çok dışarıda savunma hamlesinin boyalı alanda çok alan bırakması hem de Simon’un basketbol aklını kullanarak, guarda yardım gittiğinde içeriyi beslemeye başlaması, Sertaç’ın da etkili performansıyla farklı bir sorunu ortaya çıkardı. Yine de ilk yarıda DeColo-Williams ve Melih’in üçlükleriyle oyunda kaldı sarı-lacivertli ekip, devre 38-38 tamamlandı.

Larkin’in 14 dakika sahada kaldığı ilk yarıda sayı atamaması ama yine de Efes’in üstün gözükmesi, 2. yarı için aslında bir mesajdı. 3. çeyreğin başından itibaren Larkin rüzgarı Ataşehir’de de esmeye başladı. Obradovic, rakibin temposunu karşılamak için önce 4, ardından 5 kısaya döndü ama bu hamle ribaunt üstünlüğünü de bariz şekilde Efes’e geçirdi. Fenerbahçe’nin kısa beşle yaptığı adam değişme savunmasına çok akıllıca hücum eden ve hep doğru eşleşmeyi bulan Efes, farkı 17 sayıya kadar yükseltti. Fenerbahçe’de günün suskun isimleri Datome ile Sloukas son bölümde sahne alıp arayı kapasa da, Efes’te Larkin yine görevdeydi, fark 5’e düştüğünde sorumluluk alıp fişi çekti.

Maçı çok akıllı oynayan, hem içeriyi hem dışarıyı devreye sokmayı başaran Efes ve Ergin Ataman müthiş seriyi devam ettirdi. Fenerbahçe Beko ise hem uzun rotasyonundaki, hem de kısa savunmasındaki sıkıntısını bir kez daha en derinden hissetti.