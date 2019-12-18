THY Euroleague 14. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas’ı 74-68 yendi, art arda 8, toplamda 12. galibiyetini elde etti.

Maça Beaubois’nın sayılarıyla başlayan, boyalı alanda da Singleton ile ribauntları toplayan Anadolu Efes, ilk çeyrekte hücumdaki ritmini buldu, 26-17 öne geçti.

Ancak son dönemin formda ismi Larkin’den 2. çeyrekte istediği katkıyı alamayan ve hücumdaki ritmini kaybeden, savunmada da Landele’ın dış şutlarını önleyemeyen temsicimiz, devre sonunda 43-42 geriye düştü.

Hücumda normalin altında performans sergilemeye 3. çeyrekte de devam etti Efes ama bu sezon geliştirdiği özelliği savunma ile ayakta kalmayı bildi. Çeyrek başındaki 7-0 seri ile kontrolü ele geçiren ve son çeyreğe girilirken 55-53 ile skoru lehine çevirdi.

Savunmanın zaferi

Son periyotta da kontrolü elinde tutmayı başardı Efes. Micic’in potaya gidişleri, Pleiss ile üretilen boyalı alan sayıları temsilcimizin skoru önde götürmesini sağlarken, maç sonundaki kritik toplarda günün suskun isimleri Larkin ile Simon’un tecrübesiyle fark 9 sayıya kadar yükseldi, Efes salondan 74-68’lik skorla galip ayrılmayı bildi.

Efes adına sevindirici olan Larkin ve Simon’un son dönemdeki görüntülerinin çok altında kaldığı maçta savunma performansıyla ayakta kalması, hücumu da Pleiss, Beaubois ve Micic ile yine kazanacağı skoru elde etmesiydi.

Öte yandan bu sezon sakatlığı nedeniyle hiç forma giyemeyen Moerman, Zalgiris deplasmanında 12 kişilik kadroya girse de, süre almadan mücadeleyi bitirdi.