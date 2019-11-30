Lacivert-beyazlı temsilcimiz Euroleague’in 11. haftasında 9. galibiyetine büyük bir şovla ulaştı. Tam 10 üç sayı isabetiyle 49 sayı atan Shane Larkin’e, Dunston’ın yokluğunda kenardan gelen Sertaç Şanlı da hem savunma hem de hücumda büyük katkı verince Sinan Erdem’de coşkulu bir şölen yaşandı

Anadolu Efes, Bayern Münih’i 104-75 yenerek sezonun 9. galibiyetine ulaşırken, salonda herkesin dilinde Shane Larkin vardı. Nasıl olmasın ki, böyle özel bir performansa hem de Euroleague arenasında kaç kişi ulaşabilir ki...

Maçın açılışını üç sayı ile yapıp daha ilk periyotta 14 sayıya ulaşırken, aslında müthiş gecenin işaretini vermişti Larkin, enerjisi hiç eksilmedi. 2. periyotta Almanlar bir hamle yapıp 12’ye çıkan farkı 5’e indirdiğinde o kenardaydı, oyuna yeniden girer girmez attığı üçlüklerle ilk yarıda 25 sayıya ulaştı, asistleriyle yeniden arayı açtı.

2. yarıya savunmada daha yumuşak başladı temsilcimiz, Almanlar bir kez daha farkı tek hanelere indirdi umutlandı. Ama hesaba katmadıkları bir şey vardı; bizim panzer Larkin, motoru ısıtmıştı. O anda sazı eline aldı, takımının art arda 11 sayısını üretti, Bayern’e ben tek siz hepiniz dedi. 4. çeyrekte de şova devam etti, fark 24’e çıkınca kenara geldi. Ama daha işi bitmemişti ki! Coach Ergin Ataman’a anlattı, bu gece rekor kırmalıydı, tecrübeli çalıştırıcı da ona hak verdi, 1 dakika sonra yeniden parkedeydi. Yarıda kalan işi bitirdi, kalan sürede 8 sayı daha üretip, 49 sayıya ulaştı, Euroleague rekorunu kırdı. Evet bu yazı maç yazısından çok Larkin yazısı oldu ama inanın gerçekten onun hakkıydı. Yıllarca Efes dediğimizde herkes Efes dediğimizde herkes ‘Aydın Örs’ der, ‘Naumoski’ der ya; bence o ikilinin yanına biri daha katıldı.

Bir tebrik de Efes takımına, başta da Sertaç’a. Bu sezonki çıkışı, Dunston’ın yokluğunda doruğa ulaştı. Dün gece de hem savunma hem hücumda mükemmel işler yaptı. Her şeyiyle müthiş bir maçtı, inanın tadı damağımızda kaldı.