F.Bahçe Beko bu sezonki ilk deplasman galibiyetini Fransa’da aldı. Asvel karşısında eski günlerine dönüş sinyali veren temsilcimiz, 10. haftada 3. kez salondan gülerek ayrılırken, üst üste oynayacağı 3 iç saha maçı öncesi moral kazandı

THY Euroleague’deki 10. maçında Asvel’e konuk olan Fenerbahçe Beko, 88-72 ile 3. galibiyetine imza attı, rahat bir nefes aldı.

Art arda alınan kötü sonuçlara verilmesini beklediğimiz reaksiyon nihayet Fransa’da geldi. Williams, maçın başında öyle bir enerji yansıttı ki sahaya, kaptan Melih de bu takımın en çok ihtiyacı olan noktadan skor katkısını verince işler rayına girdi. Sakatlığını tam atlatamayan Vesely’nin süre almadığı günde, kenardan gelen Stimac ile Lauvergne de Jekiri’ye karşı kurdukları üstünlük de maçın farklı kazanılmasını sağlayan etkenlerdendi. Sloukas takımın tek lideri gibi oynadığında bambaşka bir görüntüye bürüyor. Dün de asistleriyle fark yaratan isimdi.

Savunmada yine sıkıntılar yaşadı temsilcimiz, özellikle ilk yarıda kısa savunmasındaki eksiklik bu kez Maledon ile canımızı sıktı ama özgüveni yükselen bir Fenerbahçe’nin karşısında Asvel’in durması imkansızdı. Stimac kariyer maçını oynarken, Ali Muhammed de Fransa’daki şova katıldı, fark 22 sayıya kadar çıktı. Ev sahibinin can havliyle bulduğu üçlükler de yetmeyince Fenerbahçe Beko farklı kazanmayı bildi.

Art arda 3, gelecek 6 maçın 5 tanesinde içeride oynayacak olan Fenerbahçe Beko dün yeni bir başlangıç yaptı. Asvel’i deplasmanda yenmek değildi o başlangıcın göstergesi, takım bu sezon ilk kez ‘takım’ gibi oynadı.