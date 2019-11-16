Euroleague’e çok kötü başlayan Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova deplasmanında da hüsrana uğradı. James-Strelnieks ikilisinin toplam 54 sayılık şovuna engel olamayan temsilcimiz, hücumda da çok basit hatalar yapınca, Rusya’dan 18 sayı farkla yenik ayrıldı

THY Euroleague’de 8. hafta mücadelesinde CSKA Moskova’ya konuk olan Fenerbahçe Beko, özellikle 2. yarıda dağıldı, 88-70’lik skor ile 6. yenilgisini tattı.

De Colo’nun sakatlığı nedeniyle oynamadığı günde Sloukas, takımın liderliğini yeniden ele geçirmenin tadını çıkarırcasına bir başlangıç yapıp, hücumu sırtlamaya çalıştı ama CSKA’nın onun savunma zaafının üzerine sürekli hücum etmesi işin savunma tarafında büyük sıkıntı yarattı. Yıllardır bu takıma bir tane savunmacı kısa alınmayışı, karşımızda Mike James olunca canımızı daha da çok yaktı. Yine de oyunun koptuğu 3. çeyrekteki bölümün, Yunan guardın 3 faul alarak kenara çekildiği ana denk gelmesi, kısa rotasyonda temsilcimizin bu sezon yaşadığı sıkıntının kanıtıydı.

Melih’in savunma yapayım derken aldığı basit fauller sonrası sahada kalamaması, dışarıdan bir atıcısız oynamak durumunda da bıraktı. ‘Yıldız adayımız’ Biberovic’in, maalesef şimdiden kendisini ‘yıldız’ sınıfında sanıyor olması, Datome’nin bu sezonki formsuzluğunu yine üzerinden atamaması ve Westermann’ın milyonların ‘belkide içten içe ‘Neden geldin İstanbul’a’ diye mırıldanmasını sağlayan performansı, Mike James ile Strelnieks’in şov yaptığı günde bize kabus yaşattı.

Williams ile Kalinic dışındaki forvet ve uzunların da diğerlerinden farkı yoktu. Ribaunt almaya hali olmayan, boyalı alandayken bile topu potaya atmaktan korkan çok basit top kayıpları yapan bir performans izledik onlardan. İlk yarıda 5 kısalı dönemlerdeki savunma gayreti umutlandırmıştı ama ara giderek açılırken bir kişinin çıkıp isyan etmemesi bu takımı bilenler için gerçekten şaşırtıcı!