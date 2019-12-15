Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’yu 2 gün aranın ardından bir kez daha devirdi. Son dönemde güçlü rakibine karşı büyük üstünlük kuran lacivert-beyazlı ekipte 6 oyuncu çift haneli rakamlara ulaşırken, tek uzunla sahaya çıkan sarı-lacivertli ekip kötü gidişi bitiremedi.

ING Basketbol Süper Ligi’nin lideri Anadolu Efes, Sinan Erdem’de konuk ettiği Fenerbahçe Beko’yu 79-66 yenmeyi başardı, 12. maçında 11. galibiyetini elde ederken, rakibine de 3. yenilgisini tattırdı.

Perşembe günü Euroleague’de iki takım karşı karşıya gelmiş ve Efes, ilk yarısı beraberlikle biten maçı 2. yarıdaki etkili oyunuyla kazanmayı bilmişti. Aynı senaryo dün de yaşandı. İlk dakikalarda De Colo’dan gelen üçlükler Fenerbahçe’yi oyunda tutarken, onun savunmasında Micic’in yerine oyuna dahil olan Buğrahan da Efes adına önemli işler yaptı. Kadrosunda tek uzun olarak Ahmet’i bulunduran 5 kısalı düzenleri oynamaya alışkın Fenerbahçe bu hamlesini daha ilk çeyrekte yaptı ama Singleton’ın iyi oyunu, Efes’i bu düzende de avantajlı kıldı.

Kısalar müthişti

35-34 tamamlanan ilk yarıda Efes’in işlemeyen parçası olarak gözüken Micic, 3. çeyrekte Simon ve Larkin’e eşlik edince ev sahibi bir anda öne fırladı. Bu üçlü art arda üç sayı isabetleri bulunken, onlara Singleton ile Buğrahan’dan da katkı gelince, Efes hücumları yine farklı bir seviyeye ulaştı. 4 kısalı Fenerbahçe’ye karşı savunmada da ayakta kalmayı başaran ve rakibini sadece dış şutlara mahkum bırakan Efes, sarı-lacivertli ekibin bir türlü istediği ritmi bulamamasıyla rahatlayıp farkı 20 sayıya kadar çıkardı, son çeyrekte de kontrolü elinde tutarak kazandı.

Ergin Ataman, rakibin açıklarına takımını yine çok iyi hazırlamıştı, elindeki tüm kısalar da çok formda olunca, çalışılanları uygulamak zor olmadı. Fenerbahçe ise bu sezon 3. kez rakibine yenilirken, ne hücumda ne savunmada istediğini yaptı. Hücumdaki sıkıntıyı gidermek için bir ara 4 guardla sahada kalan Obradovic’in çare üretememesi, iki takımın kısaları arasındaki form farkının sahaya yansımasıydı.