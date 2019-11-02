Temsilcimiz, Litvanya ekibi karşısında maça iyi başladı ve kazanmaya çok yaklaştı. Ancak son dakika içinde her şey tersine döndü, art arda top kayıplarını ve savunma hatalarını iyi değerlendiren Zalgiris, Ülker Arena’yı sessizliğe gömdü

Fenerbahçe Beko, Euroleague’deki 6. maçında 5. yenilgisini sahasında tattı, Zalgiris’e 76-79 yenilmekten kurtulamadı.

Sarı-lacivertli ekip için her şey bir yana, tamamen kara bulutları dağıtma maçıydı. Çünkü 5 maçta 4 yenilgi yaşayan takımın berbat bir fikstür içinde art arda oynadığı deplasman maçları arasına sıkışmış iki iç saha karşılaşmasında alınacak galibiyet, Fenerbahçe Beko gerçeğini herkese hatırlatırdı. Daha 2. dakikada Datome’nin yerdeki topa adeta uçarak ulaşması, Vesely’nin tribünlere ‘haydi’ diye haykırışı umut vericiydi. De Colo’nun yine skoru sırtlaması ancak bunu daha çok asist üzerinden yapması, o asistlerin mimarı Sloukas’ın da ‘İkisi yan yana oynar mı?’ sorusunu kısmen yanıtlaması da güzelliklerdendi.

Özellikle 3. çeyrekte gelen 19 sayının 13’ünün altında bu ikilinin bulunması ve servisleri de birbirlerine yapması temsilcimizi öne de geçirdi. Ama kaçan fauller, top kayıpları, çok basit atışların kaçması... Bunlar belki de yaşanan baskının sonucuydu ama son dakika içinde yaşananlar gerçekten inanılmazdı, bu takıma yakışmadı.

Rakibin baskısı karşısında 1 dakika içinde iki kez topu çıkarırken hata yapan, maçın genelini iyi oynayan Sloukas ile son iki kader hücumunu saçma sapan kullanan (De Colo 5 faulle çıkmıştı) Fenerbahçe Beko, adeta zoru başardı ve potasında 1 dakikada gördüğü 10-0’lık seriyle salondan yenik ayrıldı. Bu yenilgiyi taktikle teknikle açıklamak çok kolay değil, bu takımın ayağa kalkması için ekstra bir şeyler olmalı, buna da artık Bayern maçıyla başlamalı!