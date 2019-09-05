Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMilli TakımÜmit Milli Takım'da kale Altay'a emanet
05.09.2019 - 16:25

Ümit Milli Takım'da kale Altay'a emanet

Fenerbahçeli genç kaleci Altay Bayındır, Ümit Milli Takım'ın kalesini koruyacak.

Ümit Milli Takım'da kale Altay'a emanet

Fenerbahçe'deki performansıyla dikkatleri üzerine çeken ve birinci kaleci konumuna gelen Altay Bayındır, milli takımda da beğenileri topladı.

Yaz transfer döneminde MKE Ankaragücü'nden sarı-lacivertli ekibe dahil olan 21 yaşındaki Altay Bayındır, gösterdiği performans ile milli formayı da kaptı. Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Vedat İnce tarafından Cuma günü 2021 Avrupa Kupası Grup Eleme Maçında İngiltere'yle Kocaeli'de oynanancak maçta görev verilen Altay Bayındır, milli takımın kalesini koruyacak.

Öte yandan Fenerbahçe U19 Takımı Kaleci Antrenörü Alkan Birlik de Ümit Milli Takım'da da görev alıyor.

 

    Taraftarların Vettel sevgisi!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Rami: Takımımla beraber savaşmak istiyorum

    Rami: Takımımla beraber savaşmak istiyorum

    Muzaffer Bilazer: Erzurumspor lige damga vuracak

    Muzaffer Bilazer: Erzurumspor lige damga vuracak

    Cengiz Ünder A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

    Cengiz Ünder A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

    Recep Şen: Ülkemizden özür diliyoruz

    Recep Şen: Ülkemizden özür diliyoruz

    Sıradaki Haber