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25.10.2019 - 15:22 |

VakıfBank'tan ligde dördüncü zafer

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi dördüncü haftasında Atlasglobal Yeşilyurt'u deplasmanda 19-25, 25-23, 18-25 ve 22-25'lik setlerle 3-1 mağlup etti. Ligde oynadığı dört maçı da kazanan sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nin beşinci haftasında 29 Ekim Salı günü deplasmanda Fenerbahçe Opet'le karşılaşacak.

VakıfBank'tan ligde dördüncü zafer

Son iki sezonun FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019-2020 Vestel Venus Sultanlar Ligi dördüncü haftasında Atlasglobal Yeşilyurt'u deplasmanda 19-25, 25-23, 18-25 ve 22-25'lik setlerle 3-1 mağlup etti. TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki karşılaşmaya hücumda etkili başlayan sarı-siyahlılar, teknik molasına 12-6 önde girdiği ilk seti 25-19 almayı başardı

İkinci seti 25-23 kaybeden VakıfBank, teknik molasına 12-10 önde girdiği üçüncü seti 25-18 alarak, karşılaşmada 2-1 önde geçti. Dördüncü sette rakibinin dönüşüne izin vermeyen sarı-siyahlılar, seti 25-22, maçı da 3-1 kazandı. Ligde oynadığı dört karşılaşmayı da kazanan sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nin beşinci haftasında 29 Ekim Salı günü deplasmanda Fenerbahçe Opet'le karşılaşacak.

MAÇIN İSTATİSTİĞİ
AG YEŞİLYURT-VAKIFBANK: 1-3
SALON: TVF Burhan Felek Voleybol Salonu
HAKEMLER: Caner Çıldır, Serdar Nişancıoğlu
AG YEŞİLYURT: Gözde 6, Buket 5, Derya 12, Nicole 11, Alexia 8, Tuğba 13, Ayça (L), Elif 3, Arzum
VAKIFBANK: Zehra 9, Maja 1, Gabi 17, Melis 4, Haak 18, Ebrar 13, Gizem (L), Meliha 5, Gözde 4, Cansu
SETLER: 19-25, 25-23, 18-25, 22-25
SÜRE: 97 dakika (23', 26', 22', 26')

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