Vazgeçilmez adamlar!
Sarı-lacivertlilerde, teknik direktör Ersun Yanal’ın her mevkiide vazgeçilmez bir isminin öne çıkması gözlerden kaçmadı. Kadroda ayrıca ‘joker’ görevi gören oyuncular da formayı kapmayı başardı.
Süper Lig’de 11 hafta sonunda 2. sırayı alan ve lider Sivasspor’un sadece 1 puan gerisinde 20 puana sahip olan Fenerbahçe’de kadro yapısı gözlerden kaçmıyor. Teknik direktör Ersun Yanal’ın her mevkii için belirlediği kilit oyuncuları ve ‘joker’ görevi alan bazı isimleri bulunuyor.
Buna göre; kalede Altay Bayındır, 11 maçta 11 kez sahaya çıktı. Stoperde Zanka 11 maçta 11 kez oynadı. Orta sahada Ozan Tufan, 11’de 11 yaparken, 4 maçta sağ bekte yer aldı. Forvet hattında Vedat Muriç 11’de 11 yapan bir diğer isim oldu.
Kaleci Altay hariç 11’de 11 yapan isimler; Zanka, Ozan Tufan ve Muriç’in skor performansı da dikkatlerden kaçmadı. Muriç, 11 maçta 7 gol atarken, Zanka savunmada olmasına rağmen 11 maçta 2 gol buldu.
Ozan Tufan 11 karşılaşmada 1 gol 1 asist yaptı. Bir diğer 11 maçlı oyuncu Tolga Ciğerci, joker olarak sağ bek, sağ açık, sol açık ve orta sahada oynadı. Tecrübeli futbolcu, 2 gol 2 asistle katkı yaptı.
Öte yandan, kaleci Altay Bayındır, kupada da Tarsus İdmanyurdu karşısında kalede yer alarak, 12 resmi maçın 12’sinde de 90 dakika sahada kalan tek isim oldu.