Vazgeçilmez adamlar!

Süper Lig’de 11 hafta sonunda 2. sırayı alan ve lider Sivasspor’un sadece 1 puan gerisinde 20 puana sahip olan Fenerbahçe’de kadro yapısı gözlerden kaçmıyor. Teknik direktör Ersun Yanal’ın her mevkii için belirlediği kilit oyuncuları ve ‘joker’ görevi alan bazı isimleri bulunuyor.

Buna göre; kalede Altay Bayındır, 11 maçta 11 kez sahaya çıktı. Stoperde Zanka 11 maçta 11 kez oynadı. Orta sahada Ozan Tufan, 11’de 11 yaparken, 4 maçta sağ bekte yer aldı. Forvet hattında Vedat Muriç 11’de 11 yapan bir diğer isim oldu.

Kaleci Altay hariç 11’de 11 yapan isimler; Zanka, Ozan Tufan ve Muriç’in skor performansı da dikkatlerden kaçmadı. Muriç, 11 maçta 7 gol atarken, Zanka savunmada olmasına rağmen 11 maçta 2 gol buldu.

Ozan Tufan 11 karşılaşmada 1 gol 1 asist yaptı. Bir diğer 11 maçlı oyuncu Tolga Ciğerci, joker olarak sağ bek, sağ açık, sol açık ve orta sahada oynadı. Tecrübeli futbolcu, 2 gol 2 asistle katkı yaptı.

Öte yandan, kaleci Altay Bayındır, kupada da Tarsus İdmanyurdu karşısında kalede yer alarak, 12 resmi maçın 12’sinde de 90 dakika sahada kalan tek isim oldu.