Ve sahne Falcao’nun

Transfer döneminin bir numaralı yıldızı olan ve aylarca Galatasaray taraftarlarının dilinden düşmeyen Radamel Falcao, Süper Lig’de sahneye çıkıyor. Kolombiyalı forvet, Türk Telekom Stadı’nda ilk kez bir resmi maçta taraftarıyla buluşacak.

Yönetimin aylar süren bir mücadele sonunda kadrosuna kattığı Falcao, sarı-kırmızılı formayı bugün sırtına geçirecek. Cuma akşamı olmasına karşın Falcao heyecanı nedeniyle tribünlerin dolması bekleniyor. Teknik Direktör Fatih Terim’in Monaco’da bu sezon tek bir dakika almayan Falcao’yu 1 saat sahada tutma planı yaptığı öğrenildi. Şampiyonlar Ligi’ndeki Brugge maçını da düşünen Terim’in bu nedenle Kasımpaşa’ya karşı avantajlı skorun erken elde edilmesini istediği öğrenildi.



Oktay anılıyor

Türk futbolu ve Galatasaray’ın unutulmaz oyuncularından “Taçsız Kral” lakaplı Metin Oktay, vefatının 28. yıl dönümünde bugün anılacak. Oktay’ın Zeytinburnu’ndaki Kozlu Mezarlığı’ndaki kabri başında gerçekleştirilecek anma töreni saat 11.00’de başlayacak.