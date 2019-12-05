Vedat bir hafta erken döndü! İşte sırrı...

Ziraat Türkiye Kupası’nda İstanbulspor karşısında ilk 11’de başlayan, bir de gol atan Vedat Muriç, beklenenden bir hafta önce hazır hale geldi.

Vedat’ın sarı-siyahlılar karşısında ilk 11’de yer alması büyük bir sürprizdi. Yapılan son kontrollerde futbolcunun büyük ölçüde iyileştiği sadece yüzde 10’luk bir risk olduğu belirtildi. Gençlerbirliği karşılaşmasına maç kondisyonu kazanması için sahaya çıkarılan futbolcu, planladığı gibi mücadeleyi tamamladı ve kritik lig maçı öncesi hazır hale geldi.

Vedat’ın bir hafta erken sahalara dönmesindeki ana etkenin metabolik yapısı olduğu, güçlü olması nedeniyle daha kısa sürede sahaya döndüğü ifade edildi.