Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFenerbahçe Haberleri Vedat bir hafta erken döndü! İşte sırrı...
05.12.2019 - 08:00 |

Vedat bir hafta erken döndü! İşte sırrı...

Muriç'in bir hafta erken sahalara dönmesindeki ana etkenin metabolik yapısı olduğu, güçlü olması nedeniyle daha kısa sürede sahaya döndüğü ifade edildi.

Vedat bir hafta erken döndü! İşte sırrı...

Ziraat Türkiye Kupası’nda İstanbulspor karşısında ilk 11’de başlayan, bir de gol atan Vedat Muriç, beklenenden bir hafta önce hazır hale geldi.
Vedat’ın sarı-siyahlılar karşısında ilk 11’de yer alması büyük bir sürprizdi. Yapılan son kontrollerde futbolcunun büyük ölçüde iyileştiği sadece yüzde 10’luk bir risk olduğu belirtildi. Gençlerbirliği karşılaşmasına maç kondisyonu kazanması için sahaya çıkarılan futbolcu, planladığı gibi mücadeleyi tamamladı ve kritik lig maçı öncesi hazır hale geldi.

Vedat’ın bir hafta erken sahalara dönmesindeki ana etkenin metabolik yapısı olduğu, güçlü olması nedeniyle daha kısa sürede sahaya döndüğü ifade edildi.

Nevzat Dindar: '8 puanda kapanır 18'de tezi bu sene öyle kolay değil.'
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ufuk Sarıca'dan Larkin açıklaması

Ufuk Sarıca'dan Larkin açıklaması

Kocaman'ın gözdesi Vukovic'ten dönüş sinyali

Kocaman'ın gözdesi Vukovic'ten dönüş sinyali

TFF'den Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na kutlama

TFF'den Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na kutlama

Bursaspor'da savunma alarmı

Bursaspor'da savunma alarmı

Sıradaki Haber