Vedat Muriç için Tottenham sıcak temasta!

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Fenerbahçe’nin golcüsü Vedat Muriç’e Tottenham’ın ilgisi devam ediyor.Uzun süredir futbolcuyu takip eden İngilizler son olarak yıldız futbolcununu iki gol attığı ve çok etkili oynadığı Gençlerbirliği maçını Ülker Stadyumu’ndan takip etti.İngilizlerin sadece Muriç’i izlemekle yetinmediği belirtildi.Tam olarak bir transfer görüşmesi sayılmasa da sarı-lacivertli kulüple temasa geçildiği öğrenildi.

Kosovalı yıldızın olası transferiyle ilgili İngilizlerin, sarı-lacivertlilere niyetlerinden bahsettiği kaydedildi.Bilgi toplandıKulübün ayrıca Vedat Muriç ile ciddi bir araştırmaya girdiği ve saha dışıyla ilgili de bilgiler topladığı dile getirildi. Tottenham’ın ilerleyen günlerde Vedat Muriç için resmi teklif yapmaya hazırlandığı ifade edildi.Şampiyonluk yarışı sebebiyle devre arasında transferi söz konusu olmayan golcü oyuncu için sezon sonu ciddi bir bonservis bedeli önerilmesi söz konusu.Muriç’i takip eden birçok kulüp olsa da Vedat Muriç’i en çok isteyen ve kulübe de bu isteğinden bahseden tek ekibin Tottenham olduğu vurgulandı. Sarı-lacivertliler, yıldız isim için 20 milyon euronun altında gelecek olan hiçbir teklifi değerlendirmeyi düşünmüyor.