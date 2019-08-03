Vedat Muriç şimdiden 415 dakika

CELAL UMUT EREN

Yeni sezon için geri sayıma geçen Fenerbahçe’de sıkıntılar arasında en çok sevindiren gelişme Vedat Muriç oldu. Şu anda Ersun Yanal’ın gözünde takımın tek forveti olarak değerlendirilen Muriç, hazırlık maçlarında da bu durumu fark ettirdi. Bursaspor, Wolfsburg, Hertha Berlin, Bayern Münih ve Real Madrid’e karşı çıkılan hazırlık müsabakalarında hem en istikrarlı isim olan hem de en fazla gol katkısı veren Kosovalı, teknik heyetin değişilmezi oldu.

Şu ana kadar 5 maçta 415 dakika sahada kalan Muriç konusunda endişeler de yok değil. Ersun Yanal özelinde 25 yaşındaki yıldızın daha resmi maçlar başlamadan fiziksel olarak yıpranması ve sakatlık olasılığı korku yaratıyor.

Elinde başka forvet olmadığı için maçlardaki taktiksel hamlelerini yaparken Muriç’e sürekli yüklenmek durumunda olan Yanal, forvet transferinin acele olarak gelmesini bekliyor. Lig başlamadan adeta bir resmi maç boyutunda olan Muriç’in erken form tutarak sezon içerisinde düşüşe geçme ihtimali de göz önünde bulunduruluyor. Bu nedenlerden dolayı mutlaka Muriç’in yanına iyi bir ikinci forvetin gelmesi şart koşuluyor. Kosovalı oyuncu 5 hazırlık maçında 3 gol atıp, 2 asist yaparak yıldızlaşmış durumda.



