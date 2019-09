Vedat Muriç'ten Falcao cevabı!

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe sahasında MKE Ankaragücü'nü 2 -1 mağlup ettiği maçın ardından Zanka açıklamalarda bulundu.

"Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi"

"İlk golü yememize rağmen oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Golleri de bulup kazanmayı bildik. Bireysel performansım hakkında çok konuşmak istemiyorum. F.Bahçe kazanınca birey ön plana çıkıyor. Elimden geldiğince takımıma gol, asist katkısı yapmaya çalışıyorum."

"Dünyanın her yerinde scoutlar..."

"Dünyanın her yerinde scoutlar, oyuncu izliyor. Bu çok normal. Geçen sezonun da büyük bir kısmında adım Fenerbahçe gibi büyük bir takım ile anılıyordu. Bu benim oyunumu etkilemedi. Ben her zaman takımıma yardımcı olmak istiyorum."

"Bu kulübün tarihine geçmiş bir futbolcu"

"Emre Ağabey'in performansını, tarihini tartışmaya gerek yok. Sahada olması bizim için ekstra güç. Onun performansını gördükçe biz de terimizin son damlasına kadar savaşmak istiyoruz. Bu kulübün tarihine geçmiş bir futbolcu. İnşallah birlikte çok şey başarırız."

"Bu maçı atlattık, derbiden önce çok önemliydi. Bu hafta da iyi çalışıp derbiye gideceğiz. Orada da 3 puan alacak kalitede bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Kazanıp taraftarlarımızla birlikte bayram havasına girmek istiyorum."

"Derbide gol atamayı kim istemez ki"

"Galatasaray derbisinde gol atınca gerçek Fenerbahçeli olmak gibi bir gelenek vardır. Bu sene heyecanlandırıyor mu?" sorusuna Vedat Muriç, "Derbide gol atamayı kim istemez ki. İnşallah gol atarım." cevabını verdi.

"Falcao kendini kanıtlamış dünya çapında bir forvet"

Hedefleri ve Falcao sorusuna cevap veren Muriç, “Ben hiçbir zaman gol hedefi koymadım. Hedefe ulaşırsam sonra kendimi rölantiye alacakmışım gibi hissediyorum. Elimden geldiği kadar atmaya çalışacağım. Falcao kendini kanıtlamış dünya çapında bir forvet. Ben Fenerbahçe için, o Galatasaray için ter döküyor” dedi.