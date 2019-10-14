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14.10.2019 - 11:07 | | İSTANBUL (AA)

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde haftanın programı...

Ligde ikinci hafta yarın oynanacak üç maçla başlayacak.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde haftanın programı...

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin ikinci haftası, yarın oynanacak üç karşılaşma ile başlayacak.

Ligin ikinci haftasında yapılacak müsabakaların programı şöyle:

Yarın: 16.00 PTT-VakıfBank (TVF Başkent)

19.00 Türk Hava Yolları-Atlas Global Yeşilyurt (Burhan Felek)

19.30 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Mimar Sinan)

16 Ekim Salı: 16.00 Galatasaray HDI Sigorta-Karayolları (Burhan Felek)

18.30 Eczacıbaşı VitrA-Nilüfer Belediyespor (Eczacıbaşı)

19.30 Beşiktaş-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek)

 

 

 

 

 

 

 

 

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