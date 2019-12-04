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04.12.2019 - 15:53 |

Victor Moses ilk yarıyı kapattı

Fenerbahçe'de sol üst adelesinde yırtık tespit edilen Victor Moses ilk yarıyı kapattı.

Sarı lacivertli takıma Victor Moses'ten kötü haber geldi...

Dün oynanan İstanbulspor maçında attığı depar sonrası ağrı hisseden Nijeryalı futbolcunun bugün tetkikleri yapıldı.

Sol üst adelesinin üst tarafında grade 2 kısmı yırtık tespit edilen yıldız futbolcunun tedavisine başlandığı belirtildi.

Moses'in ligin ilk yarısının kalan 4 maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Victor Moses ilk yarıyı kapattı

Victor Moses ilk yarıyı kapattı

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