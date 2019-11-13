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13.11.2019 - 08:41 |

Vitor Pereira’ya 8 ay hapis cezası

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Vitor Pereira hakkında ağır bir mahkeme kararı çıktı.

Vitor Pereira’ya 8 ay hapis cezası

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Portekizli teknik adam sarı-lacivertli ekibe gelmeden önce Olympiakos’un teknik direktörlüğünü yapmış ve burada büyük bir saha olayına karışmıştı.

Taraftara hareketi ortalığı karıştırdı
Takımının Panathinaikos ile olan maçında ortalık karışırken, Pereira yeşil-beyazlı taraftarlara meydan okumuştu. Pana taraftarlarının bulunduğu kale arkası tribünün önüne giden Pereira eliyle ‘gelin’ işareti yapmış, ardından bu hareketin ardından seyirce sahaya inerek burada futbolcuları ve teknik adamları kovalamıştı.

Şiddeti teşvik ettiğine hükmedildi
2015’te yaşanan bu olay Yunanistan’da mahkemelik oldu ve dava dün itibariyle sonuçlandı. Mahkeme Vitor Pereira için 8 ay hapis cezasına hükmetti. Şiddeti teşvik ettiği için verildiği belirtilen cezanın, şartlı tahliyeye tabi olduğu belirtildi.

Antrenörlüğü Çin’de sürdürüyor
Bu büyük olayın ardından Olympiakos ile yollarını ayırarak Fenerbahçe’nin yolunu tutan 51 yaşındaki Pereira, ardından 1860 Münih ve ordan da Çin’in Shanghai SIPG kulübüne transfer oldu.

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