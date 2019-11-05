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HaberlerFenerbahçeYanal, Sadık-Serdar Aziz ikilisini denedi
05.11.2019 - 12:47 | | İHA/DHA

Yanal, Sadık-Serdar Aziz ikilisini denedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal bugün yapılan taktik antrenmanda savunmada Sadık Çiftpınar ve Serdar Aziz ikilisini denedi.

Yanal, Sadık-Serdar Aziz ikilisini denedi

Fenerbahçe’de bugün gerçekleştirilen taktik antrenmanda Teknik Direktör Ersun Yanal savunmada Sadık Çiftpınar ve Serdar Aziz ikilisini denedi.

Süper Lig’de Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal savunmada farklı bir tandem denedi. Taktik antrenmanda savunma ikilisi olarak Sadık Çiftpınar ve Serdar Aziz’i deneyen Yanal, oyuncularına çalışma boyunca direktif verdi. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın Kasımpaşa karşısında oynanacak olan mücadelede Sadık Çiftpınar ve Serdar Aziz ikilisine şans vermesi bekleniyor.

'PARMAK ÇOCUK' İDMANI TAKİP ETTİ

Sarı-lacivertlilerin idmanını 'parmak çocuk' İlker Bayrak tesislerden takip etti.

Fenerbahçe İnegöl Derneği, sarı-lacivertlilerin idmanına özel bir misafir getirdi. Milyonda bir görülen kemik deformasyonu hastalığı bulunan 14 yaşındaki İlker Bayrak, antrenmanı Samandıra'da izledi. Antrenman öncesinde futbolcularla bir araya gelen İlker, oyuncularla bir süre sohbet edip vakit geçirdi. İlker, hayranı olduğu Volkan Demirel ile de görüştü. Demirel, İlker ile yakından ilgilendi.

Yanal, Sadık-Serdar Aziz ikilisini denedi

 

 

 

 

 

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