Muhtemelen biliyorsunuzdur, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda maraton yarışı (iklim koşulları nedeniyle) ve Tokyo Organizasyon Komitesi’nin şiddetli itirazlarına rağmen Sapporo’ya alınmıştı. Geçtiğimiz hafta 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda maraton yarışlarının ise Tokyo’da yapılması kararlaştırıldı.

Anlamadığımız, olimpiyatta koşacak maratoncular için iklim koşulları kötü, ama paralimpikte koşacak atletler için aynı iklim koşulları kötü değil! Bu nasıl bir ayırım? Tokyo’ya bir jest yapılacaksa bu engelli sporcular üzerinden mi olmalıydı?

Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Başkanı Andrew Parsons, bu konuda yaptığı açıklamasında atletlerden gelen karşı konulmaz tepki dolayısıyla Tokyo’da kalmak istedikleri yönünde karar verdiklerini belirtiyor. Ve şöyle devam ediyor:

“Uluslararası Paralimpik Komitesi’nin, Medikal Komitesi tarafından gözden geçirilen hava durumu verileri 2019’daki periyodun 2018’den daha sıcak olmasına rağmen, maratonun gerçekleşeceği zamandaki sıcaklığın güvenli ve ideal rekabet sınırları içinde bulduğunu ortaya koydu. Birçok maraton sporcusunun pist yarışmalarında da yarışacağı oyunlar esnasında mekan değişikliği yapılması, sporcular için lojistik açıdan zor olacaktır.”

Eğer bir Uluslararası Paralimpik Komitesi Başkanı bunu söylüyorsa yapacak bir şey yok. Engelsiz sporcular iklim şartları daha müsait olan Sappora’ya, engelli sporcular ise varsın olumsuz koşullarda Tokyo’da maraton yarışlarına katılsın!