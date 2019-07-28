Engellilere saygı insanlığa saygıdır

Köşemizde genellikle engelli spor branşları ile ilgili düzelmesi gerektiğini gördüğümüz, yanlış olduğunu bildiğimiz ve haksızlık yapıldığına inandığımız, elimizde delil olan konulara yer veriyoruz.

Bunları yaparken tek bir amacımız var, engelli sporcularımızın haklarını korumak ve onlar için daha verimli bir spor dünyası, müsabakalara daha rahat ve adil bir hazırlanma ortamı yaratılması için çaba sarf etmek.

Biz bu satırlar aracılığıyla bir şeyleri düzeltmeye çalışırken o aslan yürekli sporcuların neler yaptığını biliyor musunuz?

İtalya’da düzenlenen 7. Uluslararası Floransa Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası’nda sporcumuz Büşra Ün, teklerde şampiyonluğa ulaştı.

Para Atlet Oğuz Akbulut, Polonya’da düzenlenen Para Atletizm Grand Prix yarışmasında T12 400 metrede 49.53’lük derecesiyle 1. oldu ve kişisel en iyi zamanına ulaştı.

Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da düzenlenen Para Halter Dünya Şampiyonası’nda milli sporcumuz Sibel Çam, kadınlar 73 kiloda 124 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya kazandı. Bu sonuçla milli halterci şampiyonada ülkemize 3. madalyayı getirmiş oldu. 18 yaşındaki Para Haltercimiz Besra Duman ise gençler 55 kiloda 105 kilo kaldırışıyla altın madalya ve dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de gerçekleştirilen Dünya Bilek Güreşi Kupası’nda milli sporcularımız Ümit Burunlular ve Kenan Eroğlu 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazandı.

Bunları biliyor muydunuz?

Hiç sanmıyoruz! Çünkü bu ülkenin spor basını maalesef neredeyse Paralimpik Oyunları dışında engelli kardeşlerimizin hiçbir başarısını satırlarına taşımaya layık görmüyor.

Unutmayın;

“Engelli insanlara saygı, insanlığa saygıdır.” (Anonim)