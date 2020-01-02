Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEvkur Yeni Malatyaspor Haberleri Yeni Malatya Stadyumu'nun zemini bakıma alındı
02.01.2020 - 13:39 | | MALATYA (AA)

Yeni Malatya Stadyumu'nun zemini bakıma alındı

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'un maçlarını oynadığı Yeni Malatya Stadyumu'nun zemini bakıma alındı.

Yeni Malatya Stadyumu'nun zemini bakıma alındı

 

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, stadın zemin bakım çalışmalarının sürdüğü belirtildi. 

Açıklamada, "Kış mevsiminde zeminimizin zarar görmemesi ve daha önce zarar gören bölümlerin iyileştirilmesi için çime çeşitli bakımlarla ultraviyole ışınları uygulanıyor. Liglerin ara döneme girdiği bu süreçte stat personelimizin hummalı çalışmaları sayesinde takımıza ligin ikinci yarısı için daha sağlıklı bir zemin hazırlama çabası içerisindeyiz." ifadeleri kullanıldı.

Yeni Malatya Stadyumunun zemini bakıma alındı

 

Göztepe'nin Yeni Stadyumu Işıl Işıl
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Emre ‘Galiçyalıyım’ dedi, herkesi güldürdü

Emre ‘Galiçyalıyım’ dedi, herkesi güldürdü

Yeni Malatya Stadyumu'nun zemini bakıma alındı

Yeni Malatya Stadyumu'nun zemini bakıma alındı

Trabzonspor taraftar gruplarından "destek" açıklaması

Trabzonspor taraftar gruplarından "destek" açıklaması

Fenerbahçe transfer haberleri | Ricardo Rodriguez'den kötü haber

Fenerbahçe transfer haberleri | Ricardo Rodriguez'den kötü haber

Sıradaki Haber