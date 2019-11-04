Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGalatasarayYılmaz Gökdel hayatını kaybetti
04.11.2019 - 15:21 |

Yılmaz Gökdel hayatını kaybetti

Galatasaray ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Yılmaz Gökdel 79 yaşında hayatını kaybetti.

Yılmaz Gökdel hayatını kaybetti

İşte TFF'den yapılan açıklama:

A Milli Takımımızın eski teknik direktörü, eski milli futbolcu, Galatasaray Kulübü'nün eski oyuncusu ve Türk futbolunun değerli ismi Yılmaz Gökdel, 79 yaşında hayatını kaybetti.

1984-1985 yıllarında A Milli Takımı çalıştıran, Ümit Milli Takım teknik direktörlüğü yapan ve Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev alan Yılmaz Gökdel, 5 kez A Milli, 4 kez de Ümit Milli formayı giydi. Uzun yıllar Galatasaray'da futbol oynayan Gökdel, futbolu bıraktıktan sonra çok sayıda kulüpte teknik adamlık yaparak Türk futboluna uzun yıllar hizmet verdi.

Yılmaz Gökdel'in cenazesi, 6 Kasım Çarşamba günü İstanbul Levent Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Topkapı Eski Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Merhum Yılmaz Gökdel'e Allah'tan rahmet; ailesi, tüm sevenleri, Galatasaray camiası ve futbol ailesine başsağlığı dileriz.

Türkiye Futbol Federasyonu

    Dortmund deplasmanı öncesi Inter'e özel video!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    MHK'den VAR açıklaması

    MHK'den VAR açıklaması

    Göztepe'de İlhan Palut sürprizi! El sıkıştılar...

    Göztepe'de İlhan Palut sürprizi! El sıkıştılar...

    19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

    19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

    Younes Belhanda'ya Çin'den talip var

    Younes Belhanda'ya Çin'den talip var

    Sıradaki Haber