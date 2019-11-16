Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDiğer HaberleriYürüyüş Milli Takımı Antrenörü Sabahattin Tatar hayatını kaybetti
16.11.2019 - 02:50 | | AA

Yürüyüş Milli Takımı Antrenörü Sabahattin Tatar hayatını kaybetti

Balıkesir'de zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Yürüyüş Milli Takımı Antrenörü 55 yaşındaki Sabahattin Tatar, yaşamını yitirdi.

Yürüyüş Milli Takımı Antrenörü Sabahattin Tatar hayatını kaybetti

Balıkesir'de zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Yürüyüş Milli Takımı Antrenörü 55 yaşındaki Sabahattin Tatar, yaşamını yitirdi.

 Alınan bilgiye göre, 13 Kasım'da Ayvalık ilçesi Murateli Mahallesi'ndeki bahçesinde zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düşen Tatar, Ayvalık Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. 

Tatar'ın, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi. 

Van doğumlu olan Tatar, postacı olarak görev yaptığı dönemde yürüyüşte üst üste Türkiye şampiyonlukları elde etmişti. Daha sonra milli takım antrenörü olarak görev yapmaya başlayan Tatar, son yerel seçimde CHP'den Ayvalık Belediye Meclis Üyesi seçilmişti. Tatar'ın cenazesinin bugün Ayvalık'ta defnedileceği öğrenildi.

    Dybala, Juventus efsanelerinden biri olma yolunda ilerliyor!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    CAS'tan fair play soruşturması konusunda Manchester City'ye ret

    CAS'tan fair play soruşturması konusunda Manchester City'ye ret

    Beşiktaş - VakıfBank: 0-3

    Beşiktaş - VakıfBank: 0-3

    Beşiktaş'ta Konyaspor hazırlığı!

    Beşiktaş'ta Konyaspor hazırlığı!

    Ahmet Ağaoğlu'ndan okul ziyareti

    Ahmet Ağaoğlu'ndan okul ziyareti

    Sıradaki Haber