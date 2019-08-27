Yüzde 100 Yanal takımı

CELAL UMUT EREN

Süper Lig’de ilk 2 haftayı 6 puanla kapatarak liderliği alan Fenerbahçe’de mutlu günler yaşanıyor. Teknik Direktör Ersun Yanal, sarı-lacivertli takımla kariyerindeki ikinci şampiyonluğu isterken çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütüyor.

Transferde adım adım ilerlendi ve sonuç olarak Ersun Yanal’ın istediği bir takım kuruldu. Tecrübeli teknik adamın idealindeki oyuncuların tamamına yakını kadroya dahil edildi. Ekonomik zorluklar nedeniyle Kolarov, Juan Jesus gibi isimlere imza attırılamasa da Başkan Ali Koç’un öncülüğünde belli bir çizgi tutturuldu.

İşte geçtiğimiz sezonun devre arasından itibaren yapılan 14 transfer ve ortaya çıkan Yanal’ın takımı:

- Emre Belözoğlu: Fenerbahçe’de artık sembolleşen Emre, Ersun Yanal’la 2014’te de şampiyon olmuştu. İkili birbirlerini 2004’te A Milli Takım’da çalıştıkları dönemden beri tanıyor.

- Altay Bayındır: Ankaragücü’nden transfer edilen genç kaleci Altay’ı Ersun Yanal bizzat aradı ve işi bitirdi. 20 yaşındaki kaleci şimdiden sarı-lacivertlilerin 1 numarası oldu.

-Zanka: Ersun Yanal’ın yönetime verdiği stoper listesinde olan Danimarkalı Zanka lige yetiştirildi.

- Max Kruse: Hem Ali Koç hem de Ersun Yanal’ın hemfikir olduğu Alman yıldız Max Kruse, sezon başlamadan bedelsiz olarak kadroya katıldı.

-Rodrigues: Ersun Yanal’ın Galatasaray döneminden beri tanıdığı yıldız kanat oyuncusu da lig başlamadan yetişti.

- Vedat Muriç: Yine hem yönetimin hem de Ersun Yanal’ın çok istediği bir isimdi. Galatasaray’la yapılan yarış kazanıldı. Ersun Yanal’ın bir numarası. Golleriyle alkış alıyor.

- Serdar Aziz: Geçen sezon devre arasında gelen tecrübeli stoper, Ersun Yanal’ın tanıdığı ve beğendiği bir isim.

-Tolgay Arslan: Ersun Yanal’ın Trabzonspor’da çalışırken de çok istediği başarılı orta saha, Fenerbahçe döneminde transferlerin ilki oldu.

-Moses: Ersun Yanal’ın kafasındaki sisteme uygun olan çok yönlü bir kanat oyuncusu. Devre arasında yapılan ilk hamlelerdendi.

Tek fire verdi

Mehmet Topal’ın sürpriz ayrılığı, Teknik Direktör Ersun Yanal’ın bu süreçte en çok üzüldüğü durum oldu. Tecrübeli orta saha ile yola devam etmek isteyen Ersun Yanal, kendisi dışında gelişen olaylar nedeniyle bu ayrılığa karışamadı.

Dirar ve Ozan farkı

Ersun Yanal’ın takım içi hamleleri de dikkat çekti. İlk geldiği dönem Nabil Dirar kadro dışıyken affedilmesini sağlayan Yanal, daha sonra Ozan Tufan’ı kurtardı. Alanyaspor’daki kiralık döneminden dönen Ozan’ı sezon başı kampında takıma her anlamda monte etti. Ozan ile Dirar şu anda takım kaptanlarından oldu.