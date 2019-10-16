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16.10.2019 - 22:20 | | SPORX

Zamalek Başkanı'ndan sosyal medya yasağı

Zamalek Başkanı Mortada Mansour, futbolculara sosyal medyayı yasakladı.

Zamalek Başkanı'ndan sosyal medya yasağı

Spor dünyasında sosyal medyanın etkileri ve futbolcuların sosyal medya ilgisi artarken, Mısır'ın Zamalek Kulübü'nden radikal bir karar geldi.

Kulübün başkanı Mortada Mansour, oyuncuların sahayı düşünmesini amaçlayarak sosyal medyada hesap açmalarını yasakladı.

Oyuncularına idman öncesini kararını bildiren başkan, "Sosyal medyada kim hesap açarsa, maaşının yarısını ceza olarak keseceğim. Yapacağınız her paylaşımda da para cezası vereceğim" diyerek ciddi yaptırımlar da uygulama hedefinde olduğunu gözler önüne serdi.

Geçtiğimiz yıl Mısır Ligi'nde şampiyonluğu El Ahly Kahire'ye kaptıran Zamalek, bu sezon 3 maçta 7 puan topladı.

 

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